واکنش حماس و گردان های عزالدین قسام به جنایت صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خالد مشعل در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: تشدید مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست واکنش طبیعی به جنایت سوزاندن «علی دوابشه» کودک شیرخواره فلسطین به دست شهرک نشینان و تعرض های مکرر به بیت المقدس و مسجد الاقصی است.

وی افزود: سوزاندن کودک شیرخواره جنایتی وحشیانه علیه ملت فلسطین و علیه انسانیت است که مسئولیت این جنایت متوجه رهبران صهیونیست است. بر این اساس این جنایت بار دیگر تاکید می کند که ماهیت واقعی اسرائیل، اشغالگری و شهرک سازی است.

از سوی دیگر گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کردند مقاومت فلسطین به هر روش ممکن حق واکنش به جنایت سوزاندن کودک شیرخواره فلسطینی به دست شهرک نشینان صهیونیست را دارد.

ابوعبیده سخنگوی گردان های قسام با بیان این که ملت و مقاومت فلسطین به این جنایت پاسخ خواهند داد گفت: دشمن ما جز زبان مقاومت و قدرت زبان دیگری را نمی فهمد. وی سران رژیم صهیونیستی را مسئول کامل این جنایت دانست و تاکید کرد: ملت و نیروهای مقاومت فلسطین در برابر این جنایت وحشیانه ساکت نخواهند نشست.

گفتنی است کودک ۱۸ ماهه فلسطینی روز جمعه در حادثه آتش سوزی یک منزل فلسطینی که توسط شهرک نشینان صهیونیست انجام شد، به شهادت رسید و برادر ۴ ساله وی نیز به شدت زخمی شد.