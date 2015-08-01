شعرهای کاکایی از ابتدای انقلاب تا امروز نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، «تاوان کلمات» اثر عبدالجبار کاکایی به تازگی به همت انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است. این کتاب، گزیده‌ای از تمامی اشعاری است که وی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا چند سال اخیر آن را سروده است و بخشی از آن، شامل تازه‌های سروده‌های اوست.

شعر کاکایی، شعری است اجتماعی که این موضوع به ویژه در غزلیاتش بیشتر از سایر قالب‌ها نمود دارد؛ شعری است که تنها خودش را وامدار و آرزومند برای مردم سرزمینش می‌بیند. «تاوان کلمات» مجموعه شعری است که ذائقه‌های متفاوت و متعددی را سیراب می‌کند؛ مجموعه شعری که هم دینی است و هم اجتماعی و در عین حال، شعری مردمی‌ است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «تاوان کلمات» اختصاص دارد که با حضور بهادر باقری، گروس عبدالملکیان و عبدالجبار کاکایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود به این برنامه، برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.