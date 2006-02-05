شرايط فني ليگ به كار ما نمي آيد

به گزارش خبرنگار" مهر" فرجام دانش سرمربي تيم ملي تكواندو نوجوانان ايران ضمن بيان مطلب فوق افزود: به دليل آنكه انتخاب نفرات از ديد يك نفرنباشد، تصميم گرفتيم درجريان برگزاري ليگ آينده سازان، هرهفته از يك مربي بعنوان مسئول فني استفاده كنيم تا وي ضمن زيرنظرگرفتن مسابقات گزارش خود را مكتوب براي ما ارسال كند، كه اين گزارشات براي ما مشخص كرد كه چند درصد ازبازيكنان شاغل دراين ليگ مجاز به حضور درمسابقات جهاني هستند.

وي درمورد نحوه گزينش نظرات گفت: نفرات برترليگ طبق همين گزارشات و نفرات برتر مسابقات قهرماني كشوركه هفته آينده درتهران برگزارمي شوند، به اردوي آمادگي دعوت خواهند شد تا ازبين آنها تيم ملي را انتخاب كنيم.

دانش درمورد برنامه تمرين تيم ملي گفت: اردوي آمادگي تيم ملي از15 فروردين 85 آغاز مي شود وتا زبان اعزام تيم به مسابقات جهاني كه 2 تا 7 مردادماه در ويتنام برگزارخواهد شد، 4 مرحله اردوي آمادگي انجام خواهيم داد. البته درتلاش هستيم بعد ازگزينش نفرات اصلي براي حضور دريك تورنمنت بين المللي خردادماه راهي تركيه شويم.

وي درمورد نحوه انتخاب دستياران خود گفت: روي گزارشات ارسال شده توسط مربيان حاضر درليگ، نتايج مسابقات ليگ آينده سازان و قهرماني كشور بررسي خواهد شد و درنهايت پيشنهادات خود را به فدراسيون ارائه مي دهيم تا مربيان را انتخاب ومعرفي كنند.

سرمربي تيم ملي درمورد نتايج ضعيف درمسابقات قهرماني آسيا درسال 2005 و پيش بيني نتايج مسابقات جهاني 2006 گفت: نوجوانان شرايط متفاوتي دارند، يك گروه سني خاص است كه در سال تغييرمي كند. نمي توان براي اين نفرات فاكتور تجربه را لحاظ كرد. اين باعث مي شود نتايج تيمهاي اعزامي نيز كاملا متفاوت باشد، چرا كه تيمي كه سال پيش درمسابقات اسيايي شركت كرد با تيمي كه سال آينده درمسابقات قهرماني جهان شركت مي كند كاملا فرق خواهد داشت.

وي ادامه داد: شرايط سني ليگ آينده سازان با مسابقات رسمي بين المللي 2 سال اختلاف دارد كه اين براي ما مشكلاتي ايجاد كرده است، ما درشرايط سني بازيكنان حاضر درليگ نموداري ترسيم كرديم كه درپي آن مشخص شد70 درصد اين بازيكنان به كارما نمي آيند، كه اين مشكل درتيمهاي اول تا سوم ليگ بيشتر است.

دانش درپايان ضمن اشاره به مشكلات پيش آمده درمسابقات آسيائي قزاقستان گفت: متاسفانه ميزبان مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرد، قبل از اعزام اعلام كردند كه 7 نفر دركشور مي تواند معرفي كند، اين باعث شد خودشان طبق ليست كشورها مهره چيني كنند، هتلي براي ما درنظرگرفتند كه تهويه نداشت و درشلوغترين نقطه آلماتي بود برخي مشكلات ديگر كه دركنار آنها آسيب ديدگي يكي دونفر ازنفرات اصلي ما مزيد برعلت شد تا نتوانيم نتيجه دوره قبل را تكراركنيم.