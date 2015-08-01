به گزارش خبرنگار مهر، در شهر ۱۰۰ هزار نفری یاسوج و حومه آن روزانه ۱۴۰ تن زباله تولید می شود و این میزان تولید زباله بیش از میانگین کشوری است.

با این حال هیچ مکان مناسبی برای دفن این حجم بالای زباله وجود ندارد و مکان کنونی دفن زباله ها که یکی از مناطق جنگلی اطراف شهر یاسوج است، وضعیت بسیار نامطلوبی به خود گرفته است.

در کوه "دوپشته دشتروم" که دو دهه است برای دفن زباله در نظر گرفته شده، زباله ها دفن نمی شوند بلکه روی هم ریخته می شوند و حالا همه این منطقه بکر زباله دان شده است.

این در حالی است که این کوه در بالای سد شاه قاسم قرار دارد و خطر ورود شیرابه های زباله به آب این سد که به مصرف کشاورزی می رسد، وجود دارد.

از طرفی باد جنوب، هر روز خاکستر و دود حاصل آتش زدن این زباله ها را بر سر مردم شهر یاسوج، روستاهای سررود جنوبی و دهستان دشتروم می ریزد و سلامت آنها را نیز به خطر انداخته است.

سلامت مردم و طبیعت زیبای منطقه در خطر است

مدیرمنابع طبیعی شهرستان بویراحمد وضعیت محل دفن زباله های شهر یاسوج را غیراستاندارد ونگران کننده می داند و می گوید: سلامت مردم و طبیعت زیبای منطقه در خطر است.

سعید نظری در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: در دهه ۷۰ حدود هفت هکتار از مراتع منطقه دو پشته دشتروم برای دفن زباله های شهر یاسوج به صورت موقت به شهرداری واگذار شد.

وی بیان می کند: قرار بود زباله ها در این منطقه دفن شود و از طرفی کارخانه بازیافت احداث گردد اما این وعده ها عملی نشد.

نظری می گوید: در حالی که قرار بود تنها هفت هکتار از این منطقه برای دفن زباله مورد استفاده قرار گیرد اما ۲۳ هکتار زمین به زباله دان تبدیل شده است.

وی می افزاید: از طرفی هنوز خبری از احداث کارخانه بازیافت زباله نیست و به نظر نمی رسد به این زودیها نیز خبری باشد. ضمن آنکه زباله ها دفن نمی شود بلکه بر روی زمین جمع آوری شده است.

جاذبه طبیعی که به زباله دان تبدیل شد

مدیر منابع طبیعی بویراحمد تصریح می کند: هم اکنون کل این منطقه و اطراف جاده دسترسی آن که یکی از زیباترین مناطق طبیعی در این استان است به یک زباله دان بزرگ تبدیل شده است

وی عنوان می کند: متاسفانه انواع زباله های خانگی و حتی زباله های عفونی بیمارستانی در این منطقه دیده می شود و این زباله ها، مراتع و جنگل منطقه دو پشته در قبله شهر یاسوج را نابود کرده است.

وی به اثرات منفی این زباله ها بر سلامت شهروندان یاسوجی اشاره می کند و می گوید: این منطقه در ضلع جنوبی شهر یاسوج قرار دارد و باد دود ناشی از سوختن این زباله ها را به سمت ساکنین دشت سررود جنوبی و یاسوج می برد که استنشاق آن بسیار خطرناک است.

نظری بیان می کند: این زباله ها علاوه بر این موجب مرگ بسیاری از گونه های جانوری در این منطقه شده است به طوری که چندی پیش بود که ریختن ضایعات کشتارگاه مرغ در این منطقه موجب مرگ ۹ بهله عقاب شد.

نظری می افزاید: هم اکنون نیز پرندگان و حیوانات زیادی بر سر این زباله ها جمع می شوند که ممکن است منجر به مرگ آنان شود.

وی با اشاره به نزدیکی منطقه به مراتع یکی از روستاهای دشتروم می گوید: این مسئله مشکلاتی را برای دامهای منطقه نیز ایجاد کرده است.

تولید روزانه ۱۴۰ تن زباله در یاسوج

با این حال به گفته شهردار یاسوج، کارخانه بازیافت زباله نیاز ضروری شهر یاسوج است و وضعیت کنونی دفن زباله های پایتخت طبیعت ایران به هیچ‌وجه زیبنده نیست.

محمد علی جاوید به خبرنگار مهر می گوید: روزانه ۱۴۰ تن زباله در شهر یاسوج و روستاهای اقماری جمع آوری و در منطقه دشتروم دفن می شود که به دلیل عدم دفن نوین این زباله‌ها مشکلاتی را برای محیط طبیعی ایجاد کرده است.

وی بیان می کند: ۲۲ دستگاه خودرو و ۱۷۲ کارگر کار جمع آوری این میزان زباله را در شهر یاسوج برعهده دارند.

جاوید می افزاید: برای جمع آوری و دفن این میزان زباله ماهیانه حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان به پیمانکار پرداخت می شود.

احداث کارخانه بازیافت معطل زمین

شهردار یاسوج می گوید: این زباله ها در بهترین نقطه از شهر یاسوج دفن می شود در صورتی که می توان حجم زیادی از این میزان زباله را با احداث کارخانه و روشهای نوین به کودهای کمپوست و ورمی کمپوست تبدیل کرد و در اختیار کشاورزان قرار داد.

وی عنوان می کند: با راه اندازی کارخانه بازیافت تنها پنج درصد از این زباله به صورت فشرده دفن می شود و از این طلای کثیف می توان برای درآمدزایی استفاده کرد.

جاوید بیان می کند: همه زمینه‌ها برای راه‌اندازی کارخانه بازیافت در شهر یاسوج آماده بوده و اعتبارات لازم پیش‌بینی شده اما هنوز منابع طبیعی برای مکان آن زمینی را در اختیار شهرداری قرار نداده است.

وی می افزاید: اگر منابع طبیعی زمین را در اختیار شهرداری قرار دهد ظرف سه تا چهار ماه کارخانه بازیافت زباله یاسوج آماده بهر‌ه‌برداری است.

شهردار یاسوج بیان می کند: با راه‌اندازی این واحد ۹۰ درصد از زباله شهر یاسوج دوباره به طبیعت باز می‌گردد و ۱۰ درصد هم به‌صورت فشرده بسته‌بندی خواهد شد.

پیگیر مکان مناسب برای احداث کارخانه هستیم

فرماندار بویراحمد هم دفن غیربهداشتی زباله‌ها را یک معضل بهداشتی مهم در شهر یاسوج عنوان می کند و می گوید: در حال حاضر زباله های شهر یاسوج در منطقه "دو پشته دشتروم" دپو می‌شوند که از لحاظ بهداشتی مشکلاتی را به‌وجود آورده است.

هوشنگ یاری پور به خبرنگار مهر می گوید: احداث کارخانه بازیافت در شهرستان بسیار مهم بوده و از ابتدای سال جاری پیگیر مکان مناسب برای احداث این کارخانه هستیم.

وی با این حال می گوید: باجابجایی مکان دفن زباله‌ها، مشکلات بهداشتی آن همچنان ادامه دارد و شیرآبه زباله‌ها به آب‌های زیرزمینی نفوذ پیدا کرده و تا ۱۰ سال دیگر این دست از مشکلات به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احداث کارخانه بازیافت در شهر یاسوج نه اتنها می تواند مشکلات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از جمع آوری این زباله ها در یک منطقه جنگلی و بکر را کاهش دهد بلکه می تواند با تولید کودهای کمپوست و ورمی کمپوست در رشد تولیدات کشاورزی و رشد اشتغال نقش داشته باشد.

خبرنگار: صدیقه امیدی