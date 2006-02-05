موضوع عبرت آموزي عاشورا از حماسه عاشورا مهم تر است // اهل قلم به مطالعات خود از عاشورا عمق بيشتري بدهند

اين نويسنده معاصر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : با توجه به گستردگي ابعاد واقعه عاشورا ، درآن حد بايسته و شايسته در ادبيات داستاني بعد از انقلاب به واقعه عاشورا پرداخته نشده است ، البته كارهاي خوب و قابل قبولي شده اما ظرفيت هاي بسياري براي توليد ادبي و فرهنگي در زمينه عاشورا وجود دارد كه به نظر من مورد توجه قرار نگرفته است و اميدوارم كه نويسندگان بيشترازاين از ظرفيت هاي فرهنگي استفاده كنند .

محمد ميركياني خاطرنشان كرد : بخشي ازداستانهاي عاشورايي به وقايع كربلا بازمي گردد و بخش ديگرآثاري هستند كه براساس واقعه عاشورا و يا تحت تاثيرپيام عاشورا نوشته شده اند ، درهر دو مورد ازوقايع عاشورا ، شخصيت هاي عاشورايي ، تفكرحاكم بر واقعه عاشورا و زمينه هاي تاريخي عاشورا استفاده مي شود و نكته آخر و مهم ترعبرت آموزي ازعاشوراست كه به نوعي مي تواند در ادبيات داستاني ما لحاظ شود .

ميركياني ياد آور شد : بخشي از وقايع عاشورا به ارزيابي و پژوهش كارشناسان تاريخي باز مي گردد اما آنچه كه براي نويسندگان در حوزه ادبيات داستاني و عاشورا مهم است ، شناخت و ارزيابي دقيق عاشورا و استفاده از پيامهاي آن است .

اين نويسنده معاصر به مهر تصريح كرد : موضوع عبرت آموزي عاشورا از خود حماسه عاشورا مهمتر است و ما امروز به عبرت آموزي از واقعه عاشوربسيار نيازمنديم ، اين امر براي تبيين نوع نگاه ، زندگي ، ارزشهاي انساني ، راه پيش روي همه ماقرار دارد ، به هرحال بايد بيشتربه عبرت آموزي واقعه عاشورا پرداخت درعين حال كه مسائل عاطفي ، توجه به واقعه عاشورا ، دلبستگي هاي مردم و تاثيري كه واقعه عاشورا و محرم در آداب و رسوم و نوع برخوردهاي اجتماعي ما آنها دارد مهم است .



وي ادامه داد : نويسندگان جوان بايد تاريخ عاشورا را بخوانند و وقايع پيش ازعاشورا و مسائلي كه باعث روي دادن واقعه عاشورا شد را نيز مورد توجه و اهميت قرار بدهند ، چرا كه واقعه عاشورا پس ازده روزپايان نمي رسد و بسياري از ماجراها و حوادث بعد از عاشورا شروع مي شود ، دنباله وقايع عاشورا نيز سالهاي سال جاري و ساري است .

محمد مير كياني در پايان گفت و گو با مهر گفت : واقعه عاشورا بايد توسط نويسندگان تحليل و ارزيابي شود كه با خواندن كتابهايي كه راجع به ارزيابي وقايع عاشوراست ، اين مسئله امكان پذير است ، بايد جوانان نويسنده و شاعر ما اطلاعات جامع و دقيقي از عاشورا به دست بياورند و تحت تاثير واقعه عاشورا بنويسند و مخاطبان خود را از اين سرچشمه زلال سيراب كنند .