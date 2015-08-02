بازیگران «آنتیگونه» کامل شدند/ تلاش برای خوانش درست متن یونانی

روح‌الله جعفری کارگردان تئاتر که قصد دارد رپرتوار اجراخوانی آثار نمایشی را در حمایت از هنرمندان بیمار برگزار کند درباره این برنامه و انتخاب اولین متن این رپرتوار به خبرنگار مهر گفت: گروه تئاتر «گیتی» قصد دارد در حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر، هفت نمایشنامه را در تالار چهارسو مجموعه تئاترشهر خوانش کند که اولین نمایشنامه این رپرتوار «آنتیگونه» سوفکل و به ترجمه نجف دریابندری خواهد بود. این اجراخوانی شنبه ۲۶ مرداد در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

وی درباره گروه بازیگران این اجراخوانی توضیح داد: در اولین اجرای این رپرتوار از هنرمندان قدیمی در کنار جوان ترها استفاده شده است. نقش خوان های این اجراخوانی به ترتیب ورود به صحنه رویا میرعلمی، ویدا جوان، شهاب ایلکا، کاظم هژیرآزاد، سیامک صفری، حمیدرضا لازمی، امیر جنانی، فرزین صابونی و سحر تهرانچی هستند. مهمترین مساله برای من در این رپرتوار معرفی و خوانش درست و صحیح متن است.

جعفری درباره دلایل انتخاب نمایشنامه کلاسیک برای شروع اجراخوانی های این رپرتوار عنوان کرد: برای برگزاری درست این رپرتوار تصمیم گرفتم بخشی از آثار مهم ادبیات نمایشی جهان را گرد هم آورم و به این نتیجه رسیدم که اجرای آثار در این رپرتوار باید با نظم و ترتیب مشخص صورت گیرد به همین جهت اولین نمایشنامه را از دوران عصر طلایی یونان باستان و از سوفکل انتخاب کردم. این نویسنده یکی از درخشان ترین نمایشنامه نویسان دوران کلاسیک است که تنها بخشی از آثارش برای ما به یادگار مانده است. با این رویکرد گام اول شکل گیری این رپرتوار آغاز شد و در ادامه نیز شاهد اجراخوانی آثار دیگری از حوزه ادبیات نئوکلاسیک تا مدرن و ابزورد خواهیم بود.

این کارگردان و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه تلاش کرده مخاطب در این رپرتوار به اوج و فرود متون در مقاطع زمانی مختلف واقف شود، بیان کرد: مخاطب در این رپرتوار می تواند تناوب و اوج و فرود متون مختلف در هر مقطع را حس کند. به عنوان نمونه نمایشنامه «آنتیگونه» برپایه اصول و قواعد کلاسیک و اسلوب مشخصی که در «بوطیقا» توسط ارسطو مطرح شده به نگارش درآمده است، اما هرچه جلوتر می آییم ساختار زبانی تغییر کرده و وحدت زمان، مکان و موضوع رعایت نمی شود. همچنین برایم جذاب بود آثار مختلف ادبیات نمایشی جهان که از آنها به عنوان شاهکار یاد می شود در یک رپرتوار به اجرا بگذارم.

وی درباره این اجراخوانی ها یادآور شد: در این رپرتوار هر متن خودش نوع خوانشش را مشخص می کند به این ترتیب که از دل خود هر اثر کلید واژه و سبک خوانش آن متن مشخص می شود. در این اجراخوانی ها بر خلاف گذشته که روی نمایشنامه ها دراماتورژی انجام می دادم قرار است فقط به عنوان کارگردان حضور داشته باشم. در طول یک دهه گذشته جوانان ما با اقتباس و برداشت های آزادی که از نمایشنامه های شناخته شده کرده اند به اصل اثر پایبند نبودند و مخاطب را دچار سردرگمی می کردند. هر اثر دارای وزن و اتمسفر خاصی است و در خوانش های مدرن اگر درست به مخاطب انتقال یابد برای او جذاب خواهد شد در غیر این صورت تماشاگر با این اجراها ارتباط برقرار نمی کند.

کارگردان «من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟» ادامه داد: این رپرتوار به صورت اجراخوانی برگزار خواهد شد نه نمایشنامه خوانی. در نمایشنامه خوانی عناصر اجرایی مثل حرکت بازیگران در صحنه و یا دکور و لباس را در اختیار نداریم اما در این اجراخوانی ها به دلیل طولانی بودن برخی متون برای جذب شدن مخاطبان به اثر و قابل فهم شدن آثار از عناصر اجرایی نیز بهره برده شده است. مهمترین مساله در این رپرتوار تلاش برای کم رنگ شدن توضیح صحنه و انتقال درست حس درون متن بوده است.

جعفری در پایان صحبت هایش متذکر شد: برای هر اجرا طراحی جداگانه ای که برآمده از درون خود متن است، صورت گرفته است. بنابراین کاری که بالای ۳۴ بازیگر دارد نسبت به اجرایی که فقط ۴ - ۵ بازیگر دارد طراحی مختلفی نیز خواهد داشت.

رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر «گیتی» در حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر با حضور بیش از ۱۰۰ بازیگر برگزار خواهد شد که اولین اجرای این رپرتوار به اجراخوانی نمایشنامه «آنتیگونه» سوفکل با حضور بازیگرانی چون رویا میرعلمی، ویدا جوان، شهاب ایلکا، کاظم هژیرآزاد، سیامک صفری، حمیدرضا لازمی، امیر جنانی، فرزین صابونی و سحر تهرانچی اختصاص دارد. این اجراخوانی ۲۶ مردادماه ساعت ۲۱ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

نمایشنامه‌های «آنتیگونه»، «مکبث»، «باغ آلبالو»، «عروسی خون»، «شازده کوچولو»، «چه کسی از ویرجینیاوولف می‌ترسد؟»، «عنکبوتی در زخم» و «آخرین گودو» آثاری هستند که در این رپرتوار خوانش خواهند شد.

از دیگر عوامل این پروژه می توان به محمد جعفری سیاوشانی مشاور کارگردان، رضا بهرامی برنامه‌ریز، کهبد تاراج و بهرامی دستیاران کارگردان، آرش عزیزی آهنگساز، یاسین محمدی طراح پوستر و بروشور، مونا گلپایگانی منشی‌صحنه، فهیمه‌ حکمت‌اندیش مدیر گروه عکاسان، مهدی آشنا، نادر بهرامی، عماد دولتی، مونا صدر فریدپور، محبوبه فرج‌اللهی، الهام احمدی عکاسان، امیر قالیچی تبلیغات مجازی، سارا حدادی مشاور امور رسانه‌ای اشاره کرد.