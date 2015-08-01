۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

جلالی:

راه اندازی مرکز پزشکی بیماران خاص شاهرود تسریع شود

شاهرود - رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار مساعدت ارگانهای ذیربط در راه اندازی هر چه سریعتر مرکز پزشکی خاص دانشگاه آزاد شاهرود شد و گفت: عملکرد این واحد دانشگاهی جای تقدیر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی صبح شنبه با حضور در مرکز بیماری های خاص دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برای بازدید از بخش های مختلف و بررسی روند پیشرفت این مرکز، ضمن تقدیر از دست اندرکاران ساخت و راه اندازی این مجموعه وجود این مرکز را نعمتی برای منطقه دانست و افزود: به واقع کار بزرگی صورت گرفته است و اینگونه فعالیتها که انتفاع آن به مردم و به خصوص بخشی از آنان که دارای بیماری های حاد تر هستند می رسد جای تقدیر و دستمریزاد دارد.

وی در این بازدید خواستار راه اندازی هر چه سریعتر مرکز بیماری های خاص شد و از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خواست هر چه سریعتر موانع موجود در راه اندازی این مرکز را مرتفع کنند.

بازدید کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از مرکز بیماری های خاص شاهرود

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همزمان در تماسی تلفنی با دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بر ضرورت راه اندازی سریع این مرکز تاکید کرد و از وی خواست تا در بهره برداری از مرکز بیماری های خاص دانشگاه آزاد اسلامی اهتمام بیشتری انجام گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود هم در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده برای راه اندازی این مرکز گفت: تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال بصورت مشارکت دانشگاه و بنیاد بیماری های خاص کشور و نیز خیرین در این طرح هزینه شده است.

دکتر احمد دزیانیان در خاتمه تاکید کرد: این مرکز دارای امکانات تخصصی پزشکی شامل بخش شیمی درمانی، دیالیز، بیماری های خونی، آزمایشگاه با پیشرفته ترین دستگاه های مورد نیاز تجهیز شده است و به محض دریافت مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی بهره بردای خواهد شد.

