اختصاص ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بخش درمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترسید تقی نوربخش اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی کشور به عنوان سازمانی خدمتگزار نیمی از جمعیت کشور معادل بیش از ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به پرداخت ماهانه بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش درمان و در مجموع ماهانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بابت این دو تعهد خود هزینه می‌کند.

نوربخش با اشاره به اینکه این سازمان در کشور ۳۵۵ مرکز درمانی ملکی دارد، خاطرنشان کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ پزشک عمومی، ۲ هزار و ۵۰۰ پزشک متخصص، ۹ هزار و ۵۰۰ پرستار و در مجموع ۴۵ هزار نفر نیروی انسانی سازمان در بخش درمان در ۸۰ مرکز بیمارستانی و ۲۷۵ مرکز ملکی سرپایی به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بودجه سال جاری این سازمان در بخش درمان را ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: دو سوم این بودجه در بخش درمان غیرمستقیم و در قالب انعقاد قرارداد با ۵۷ هزار مرکز درمانی به صورت خرید خدمات درمانی و یک سوم آن در مراکز درمانی ملکی این سازمان هزینه می‌شود.

نوربخش اظهار داشت: ماهانه نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان از این بودجه در بخش درمان غیرمستقیم و نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش درمان مستقیم هزینه می‌شود.

وی با یادآوری اینکه در دو سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی کشور در این سازمان که سازمانی اجتماعی است یک اقتصاد مقاومتی شکل گرفت، افزود: با راهبردهای جدید کشور در سطح بین‌المللی فضای کسب و کار کشور رونق می‌یابد و رونق فضای کسب و کار کشور به معنی رونق سازمان تأمین اجتماعی است.