سفير ايران از دانمارك فرا خوانده شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حميدرضا آصفي صبح امروز در كنفرانس خبري هفتگي خود ضمن اعلام اين خبر گفت: اقدام برخي نشريات اروپايي در توهين به مقدسات اسلامي اقدامي زشت بود كه با تكرار آن مشخص شد يك اقدام سازماندهي شده است و با اين كار كشورهاي اروپايي نشان دادند مسئوليت پذير نيستند چون آزادي بدون مسئولين از مرزها عبور كرده و از كرامت انساني نيز عدول مي كند.

وي افزود: در ساده ترين حالت بايد فكر كنيم كساني كه دست به اين توهين زده اند دچار بيماري رواني بوده اند و الا هيچ گروه عاقلي نمي تواند به نفرت و خشونت دامن بزند و به يك پيامبر الهي توهين كند.

سخنگوي وزارت خارجه اقدام نشريات غربي در توهين به مقدسات اسلامي را مشمئز كننده و ناشي از روح بربريت دانست و گفت: به صورت فردي و جمعي در اين زمينه اقدام مي كنيم و نشريات آنان را از ورود به كشورمان ممنوع مي كنيم.

آصفي با اشاره به دستور رئيس جمهور براي تجديد نظر در روابط اقتصادي با كشورهاي توهين كننده تاكيد كرد: مسئولان كشورهاي اروپايي بايد بيشتر از هركس مسئوليت اين جريان را بپذيرند.