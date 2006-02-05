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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۰

در پي توهين نشريات دانماركي به پيامبر گرامي اسلام؛

سفير ايران از دانمارك فرا خوانده شد

سفير ايران از دانمارك فرا خوانده شد

در پي توهين نشريات دانماركي به مقدسات اسلامي، سخنگوي وزارت امور خارجه از فراخوانده شدن سفير ايران از اين كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حميدرضا آصفي صبح امروز در كنفرانس خبري هفتگي خود ضمن اعلام اين خبر گفت: اقدام برخي نشريات اروپايي در توهين به مقدسات اسلامي اقدامي زشت بود كه با تكرار آن مشخص شد يك اقدام سازماندهي شده است و با اين كار كشورهاي اروپايي نشان دادند مسئوليت پذير نيستند چون آزادي بدون مسئولين از مرزها عبور كرده و از كرامت انساني نيز عدول مي كند.

وي افزود: در ساده ترين حالت بايد فكر كنيم كساني كه دست به اين توهين زده اند دچار بيماري رواني بوده اند و الا هيچ گروه عاقلي نمي تواند به نفرت و خشونت دامن بزند و به يك پيامبر الهي توهين كند.

سخنگوي وزارت خارجه اقدام نشريات غربي در توهين به مقدسات اسلامي را مشمئز كننده و ناشي از روح بربريت دانست و گفت: به صورت فردي و جمعي در اين زمينه اقدام مي كنيم و نشريات آنان را از ورود به كشورمان ممنوع مي كنيم.

آصفي با اشاره به دستور رئيس جمهور براي تجديد نظر در روابط اقتصادي با كشورهاي توهين كننده تاكيد كرد: مسئولان كشورهاي اروپايي بايد بيشتر از هركس مسئوليت اين جريان را بپذيرند.

کد مطلب 287196

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