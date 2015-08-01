به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی حسینی در واکنش به اداره شدن چندین فدراسیون ورزشی توسط سرپرست و عدم انتخاب رییس برای آنها، بیان داشت: به نظر می آید وزارت ورزش بر این موضوع تسلط ندارد و اعلام این مطلب که شخص مناسبی برای تصدی این سمت ها پیدا نشده، بهانه تراشی است زیرا آنها حتی می توانند با اعلام عمومی و ثبت نام افراد واجدشرایط، گزینه مناسب ریاست فدراسیون را پیدا کنند.

نماینده قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیا کسانی که پیش از این فدراسیون‌ها را اداره می‌کردند، ویژگی خاصی نداشتند، ادامه داد: هرکس شرایط ریاست فدراسیون را دارد باید بتواند ثبت‌نام کند و در ادامه کار، زمانی برای تعیین صلاحیت آن‌ها تعیین می‌شود تا صلاحیت‌های سیاسی٬ اخلاقی و توانایی‎های آن‌ها سنجیده و بررسی شود و در مدت مشخصی در رأس کار قرار بگیرند؛ لذا این امر، کار جدیدی نیست که تا کنون کشف نشده باشد.

حسینی اضافه کرد: عدم انتخاب روسای فدراسیون ها، توجیهی برای درست عمل نکردن در این رشته‌ها است؛ یکی از مشکلات وزارت ورزش این است که به دنبال حل مسأله نیست و همه وزار این تفکر را دارند که ممکن است افرادی که کار را بر عهده می گیرند، از جنس خودشان نباشد و در تفکر با یکدیگر متفاوت باشد.

ریاست فدراسیون، نباید شغل محسوب شود

عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس در مورد معلق بودن گزینه ریاست یکی از فدراسیون‌ها به دلیل دو شغله بودن، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: در اغلب کشورهای دنیا فدراسیون‌ها را کسانی اداره می‌کنند که سنی از آن ها گذشته و تجربه داشته باشند و پیشکسوت باشند؛ لذا ریاست فدراسیون شغل محسوب نمی‌شود مگر این که شخص به صورت تمام وقت در فدراسیون باشد. اما اگر کسی مثلا شهردار باشد و رییس فدراسیونی هم باشد، بهتر است زیرا می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ورزش بهره بگیرد؛ کمااین‌که این اتفاق قبلا هم افتاده است.

پیش از این طی گزارشی در خبرگزاری مهر نوشته شده بود٬ درحال حاضر هفت فدراسیون ورزشی بدون رئیس و با سرپرست اداره می‌شوند که فدراسیون‌های اتومبیلرانی، دوومیدانی، تنیس روی میز، گلف، شطرنج، پزشکی ورزشی و ورزش دانشگاهی از جمله آنها هستند باید منتظر برگزاری انتخابات برای مشخص شدن روسای خود باشند؛ ضمن آنکه رئیس فدراسیون تیروکمان هم دوشغله و این فدراسیون منتظر اعلام نظر وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات خود است.