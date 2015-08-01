پرواز پهپاد پلیس با ساختار فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آینده نزدیک ساکنان بخشهایی از جورجیای آمریکا ممکن است بالای سر خود اجسام درحال پروازی را مشاهده کنند که شباهت زیادی به بشقاب پرنده دارند اما در واقع بشقاب پرنده نیستند!

آنچه که در ظاهر بشقاب پرنده فرض می شود پهپاد پلیسی است که ساختاری مدور داشته و به پلیس برای حفظ هرچه بهتر امنیت کمک می کنند.

همچنین پیش بینی می شود از این فناوری جدید که به تحت عنوان AEVA معروف شده برای امداد و نجات مؤثرتر در مواقع اضطراری استفاده شود.

برای ساخت و استفاده از این فناوری جدید قراردادی به ارزش ۵.۷ میلیون دلار امضا شده تا از آنها برای ۵ سال بهره برداری شود.

این پهپاد جدید در واقع یک «چندکاپتر» ۶ ملخی است که به دوربینی مخصوص (در زیر آن) و دوربینهای معمولی و مادون قرمز مجهز است.

ملخها به گونه ای در بدنه پلاستیکی این پهپاد تعبیه شده اند که مانع از هرگونه آسیب رساندنی می شوند.