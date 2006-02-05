قاطعيت لازمه برخورد با عناصر زمين خوار است

آيت الله دري نجف آبادي در حاشيه نشست مشترك امروز قوه قضائيه با نيروي انتظامي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود: زمين خواري يكي از مسائل جدي و مورد توجه قوه قضائيه است و به خصوص در كرج اين مسئله از حساسيت بالايي برخوردار است.

وي خاطر نشان كرد: مسئولان بررسي پرونده هاي زمين خواري بايد با پختگي و تديبر لازم و حكيمانه و دلسوزانه نسبت به جامعه با اين گونه پرونده ها برخورد كنند و اجازه ندهند زمين خواران حقوق جامعه را تضييع كنند.

نجف آبادي تصريح كرد: قاطعيت در خصوص پرونده هاي زمين خواري لازمه برخورد با عناصر زمين خوار و زمين باز است و پس از صدور حكم براي متخلفان اين قبيل پرونده ها، حق و حقوق بيت المال بايد بازگردانده شود.

وي بدون هيچ توضيحي در خصوص تعداد زمين خواران و مفسدان اقتصادي كه پرونده هاي آنها آماده اعلام عمومي است ، يادآور شد : به هر حال با مفاسد اقتصادي و زمين خواري در يك جامعه اي اسلامي مانند ايران، بي شك بايد با قاطعيت برخورد شود.

دادستان كل كشور با اشاره به ضرورت همكاري و تعامل بين قوه قضائيه و نيروي انتظامي در برخورد با متخلفان گفت: با آمدن سردار مقدم و نظرات رياست قوه اميدواريم كميته هاي كاربردي بتوانند تعامل اين دو نهاد را بيشتر كنند.

نجف آبادي ادامه داد: با تشكيل اين كميته هاي كاربردي اميد است برخي ناهماهنگي هاي موجود از بين بروند و قوانين مناسب براي همكاري و تقسيم مناسب مسئوليتها بين نيروي انتظامي و قوه قضائيه با همكاري شوراي شوراي عالي امنيت ملي و مجلس تصويب شوند.

وي اظهار اميدواري كرد: با همكاري بيش از پيش نيروي انتظامي و دستگاه قضايي توفيق بيشتري در زمينه برقراري امنيت در جامعه فراهم شود.