حاشيه ها ورزش كرج را به نابودي مي كشند // باز هم رئيس تربيت بدني كرج عوض شد

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در كرج ، شهبازي كه قبل ازسمت جديدش مسئوليت تريبت بدني شهرستان ساوجبلاغ را برعهده داشت، با حضور درصحنه مديريت ورزش كرج تلاش گسترده اي را براي ايجاد دگرگوني هاي اساسي در ورزش كرج آغازكرد.

تلاشهاي رئيس جديد به مذاق برخي پيشكسوتان ورزش اين شهرستان خوشايند نبود، از اينرو ورزش كرج مملو از دوگانگي و حاشيه سازي شد كه اين عوامل سبب خارج شدن ورزش پايگاه قهرماني كشور ازمسير اصلي خودش شد.

با استعفاء و تعويضهاي پي درپي مسئولان هياتها و افت شديد همكاري آنها با رئيس جديد، اعتراضات جامعه ورزشي كرج به فعاليتهاي شهبازي نمايان شد وهمين امر مديريت وي را نيز دچارمسائلي كرد. براي بارديگرمسئولان سازمان تربيت بدني در اين امرمداخله كردند وبا توجه به اعتراضات شديد كرجي ها، ناصر شهبازي ازسمت رياست تربيت بدني كرج بركنار وسرهنگ " علي فيروزگاه " به اين سمت منصوب شد.

بحثي كه هم اكنون مطرح است عقب ماندگي ورزش كرج حداقل به اندازه يكسال ونيم است و بنظرمي رسد وجود اين حاشيه ها مانع ازطي مسير ورزش اين شهرستان در راه هميشگي خود شده است.

فاطمه آجرلو نماينده مردم كرج درشوراي اسلامي دراين خصوص به خبرنگار " مهر" دركرج گفت: پس از استعفاي رضا گل محمدي با مشورت مسئولا ن كرجي سرهنگ علي فيروزگاه و ناصرشهبازي را به آقاي علي آبادي معرفي كرديم كه دراولويت اولمان سرهنگ فيروزگاه قيد شده بود؛ اما به دليل روال اداري كه سرهنگ بايد درسپاه طي مي كرد، ناصر شهبازي بعنوان سرپرست تربيت بدني منصوب شد و اكنون پس از انجام شدن مراحل اداري، سرهنگ فيروزگاه حكم ماموريت وي بعنوان رئيس تربيت بدني كرج صادرشده است.

وي ادامه داد: قرار است درسال آينده تربيت بدني كرج به اداره كل تبديل شود ومسئولان كرجي تمايل دارند آقاي شهبازي در تربيت بدني اين شهرستان بعنوان يكي ازبازوهاي پرتوان مجموعه، فعاليت خود را ادامه دهند؛ اما متاسفانه تاكنون ايشان جواب مثبتي به ما نداده اند.

محمود دادگوعضو شوراي اسلامي شهركرج نيز دراين خصوص گفت: با توجه به وضعيت ويژه كلانشهر كرج درتمام زمينه ها ازجمله ورزش، احساس مي شود، نيرويي كه در اين اداره فعاليت مي كند و ازاو بعنوان رئيس تربيت بدني يك شهرستان قهرمان پرور ياد مي شود، نيز بايد ويژه باشد.

وي اظهار داشت: اگردرسيستم مديريت تغييري صورت مي گيرد، بايد اين مديريت تثبيت شود و اين امرنيازمند حمايت همه جانبه مسئولان است.

ابراهيم جوادي پيشكسوت ورزش شهرستان كرج نيز به نمايندگي ازجامعه ورزش كرج خاطرنشان كرد: آقاي شهبازي تجربه كافي براي فعاليت درشهرستاني كه بعنوان پايگاه قهرماني كشور ازآن ياد مي شود، را نداشت و درطول اين چهارماه بسياري از هياتهاي اين شهرستان را متلاشي كرد وبه اين دليل با اعتراضات شديد هياتهاي ورزشي مواجه شد.

وي اظهار داشت: درمورد رئيس جديد نيز اطلاعات كافي نداريم؛ اما اميدواريم وي بتواند عقب ماندگي هاي كرج را جبران كند.

ناصرشهبازي به عنوان رئيس تربيت بدني شهرستان كرج معرفي شد و سرپرست بودن وي درجايي عنوان نشد. بي شك اين حق شهروندان است كه بدانند رئيس تربيت بدني پايگاه قهرماني كشور كيست؟ سمت وي چيست؟ چه اهدافي را دنبال مي كند و بر چه اساسي انتخاب شده است؟ اميد مي رود درخصوص رئيس جديد اين اقدامات پيش از آنكه دير شود به اطلاع مردم وبه خصوص جامعه ورزشي شهرستان كرج برسد.