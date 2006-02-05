شوراي حكام ارزش خود را در حد يك شوراي سياسي كوچك پايين آورد/ ايران به ديوان لاهه شكايت كند

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد : اقدام شوراي حكام درگزارش موضوع ايران به شوراي امنيت، صرفا سياسي و كاملا برخلاف مقررات ان پي تي و قوانين بين المللي است و بر اين اساس راه شكايت ايران به مجامع بين المللي از جمله ديوان لاهه باز است .

محمد كيارشي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، اظهار داشت : ما صرفا بر اساس قانون مصوب نمايندگان مردم تصميم گرفته ايم در پاسخ به رفتار سياسي تند شوراي حكام و آژانس و بي توجهي به همكاري هاي گسترده و بي سابقه ايران صرفا همكاريهاي داوطلبانه را متوقف كنيم .



وي تصميم ايران در لغو تعليقات داوطلبانه و ادامه همكاري هاي قانوني خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي و تصميم ايران را كاملا قانوني و در چارچوب حقوق و قوانين خواند و افزود : ايران با اين تصميم صرفا تفاهم نامه دو جانبه با سه كشور اروپايي را ملغي اعلام كرد، موافقتنامه هايي كه حتي خارج از محدوده ان پي تي و حتي پروتكل الحاقي است .



نماينده سابق ايران در اژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به اظهارات صدر اعظم آلمان مبني بر مرتبط دانستن موضوع هسته اي ايران با اظهار نظر دكتر احمدي نژاد در خصوص هولوكاست همچنين برپايي نمايشگاه هولو كاست در سالن آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : اين اظهارات ماهيت صرفا سياسي تصميم شوراي حكام را آشكار مي سازد .



كيارشي تاكيد كرد : شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با اين اقدام ارزش خود را در حد يك شوراي سياسي كوچك پايين آورد و عملا معنا و مفهوم خود را به عنوان نهادي تصميم گير و تصميم ساز براي برخورداري كشور ها از حقوق هسته اي خود از دست داد.



