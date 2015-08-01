تعلیق مجوز فعالیت مخابرات در صورت ادامه تخلفات

محمدرضا فرنقی زاد ، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهلت مجددی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عمل به تعهدات شرکت مخابرات ایران در اختیار این شرکت قرار داده است، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل ضایع نشدن حقوق مشترکان، قطع ارتباطات مخابرات را به تعلیق انداخته و به این شرکت باردیگر فرصت داده که بدهی خود را به دولت پرداخت کند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان سود داشته است، افزود: اما با این وجود این شرکت، بدهی های خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی پردازد.

تعلیق یک تا ۵ ساله مجوز فعالیت شرکت مخابرات

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در ارائه سرویس های تلفن ثابت و همراه و اینترنت به دلیل کیفیت نامطلوب خدمات، تخلفات بسیاری داشته است، تاکید کرد: در صورتیکه مخابرات به تعهدات خود مطابق پروانه فعالیتش عمل نکند و تخلفات را ادامه دهد، موضوع کاهش مدت زمان مجوز فعالیت این شرکت از یک تا ۵ سال در کمیته تعلیق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به دستور وزیر، نهایت تدبیر را در مورد شرکت مخابرات به کار گرفته است تا اختلالی در دسترسی مردم به خدمات ارتباطی ایجاد نشود، خاطرنشان کرد: قرار است در فرصت داده شده به مخابرات، این شرکت به وزارت ارتباطات مراجعه کرده و بدهی های خود را تعیین تکلیف کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان بدهی شرکت مخابرات را به شرکت ارتباطات زیرساخت مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این بدهی مربوط به ۱۵ ماهه اخیر است و از طرفی این شرکت، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بدهکار است.

استانها بدهی را به مخابرات ایران پرداخت کرده اند

وی در مورد تصمیم به قطع مکالمات بین الملل و اینترنت شرکت مخابرات ایران گفت: قرار بود ارتباطات ۹ استانی که بیشترین بدهی را که مبلغی بالاتر از یک میلیارد تومان می شود به شرکت زیرساخت دارند قطع شود اما مخابرات این استانها، اعلام کرده اند که این مبالغ را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کرده اند اما مخابرات ایران این بدهی را به دولت پرداخت نکرده است.

فرنقی زاد در مورد اظهارات مخابرات مبنی بر لاوصولی مطالبات سازمانهای بزرگ در حوزه تلفن ثابت نیز تاکید کرد: موضوع بدهی مخابرات مربوط به مکالمات بین الملل است که هزینه آن را از مردم دریافت کرده و استانها نیز این مبلغ را به مخابرات ایران پرداخت کرده اند اما با این وجود این شرکت، بدهی خود را به زیرساخت پرداخت نمی کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شرکت مخابرات ایران با سود سالانه ۲هزار میلیاردی شرکت ورشکسته ای نیست و باید به دور از بازیهای اقتصادی و بلوکه کردن پولی که برای امکانات مخابراتی از مردم می گیرد، بدهی ۳۵۰ میلیاردی خود به دولت را پرداخت کند.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت عصر روز پنج شنبه ۸ مردادماه در اطلاعیه ای اعلام کرد که « به دنبال بی توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدارهای پیاپی شرکت ارتباطات زیرساخت، از بامداد روز جمعه ۹ مرداد، مکالمات بین الملل شرکت مخابرات ایران در ۹ استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه قطع خواهد شد.»

«همچنین علاوه بر سرویس مکالمات بین الملل، خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در ۹ استان بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان نیز از بامداد روز یکشنبه ۱۱ مرداد با محدودیت مواجه خواهد شد.»

اما چند ساعت پس از انتشار این اطلاعیه، شرکت زیرساخت با انتشار اطلاعیه دوم اعلام کرد: « به دستور وزیر ارتباطات مهلت مجددی برای پرداخت بدهی های مخابرات صادر شده و در پی این مهلت ارتباط مشترکان قطع نخواهد شد.»