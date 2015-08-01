عرضه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی‌ارمکی گفت: به منظور تحقق مأموریت سازمانی خود در راستای تامین مالی بخش انرژی مشتمل بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران را در دستور کار خود داریم.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ضمن اعلام خبر انتشار قریب‌الوقوع اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران، اظهار داشت: با توجه به تصویب پذیرش و انتشار اوراق سلف نفت کوره در هیأت پذیرش بورس انرژی، اوراق مزبور به ارزش یک هزار میلیارد ریال در دو مرحله و در هر مرحله معادل ۵۰۰ میلیارد ریال در روزهای آتی در بورس انرژی عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد تنوع در ابزارهای مالی اسلامی و در نظر گرفتن سلایق و ذائقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران منتشر می‌گردد.



این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و هر ورقۀ سلف معرف ارزش ریالی یک تن نفت کوره ۳۸۰ سانتی‌استوک در روز عرضه اولیۀ اوراق سلف خواهد بود، بدین صورت که قیمت پایۀ دلاری نفت کورۀ ۳۸۰ سانتی استوک، براساس نفت­ کوره ۱۸۰ سانتی استوک خلیج‌فارس منتشره در نشریۀPlatt’s European Marketscan استخراج و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار و اعمال دیفرنشیال مشخص (PEREMIUM/DISCOUNT) و همچنین در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز براساس مکانیزم مصوب هیئت‌مدیره بورس انرژی مشخص می شود.

این مقام مسئول افزود: قیمت ریالی هر قرارداد در رعایت مادۀ ۷۸ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، حداقل ۲ روز کاری قبل از عرضه در سایت بورس انرژی منتشر خواهد شد. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند این اوراق را از طریق شبکه کارگزاران دارای مجوز انجام معاملات در بورس انرژی خریداری کنند. در همین حال، معاملات ثانویه این اوراق نیز حداکثر ده روز پس از پایان عرضه اولیه در بورس انرژی قابل انجام خواهد بود.

قاسمی‌ارمکی اظهار داشت: این شرکت به عنوان مشاور پذیرش، متعهد خرید در عرضه اولیه و بازارگردان این اوراق و شرکت کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت فروش این اوراق را بر عهده دارند.

وی ضمن اشاره به امکان تسویۀ این اوراق از دو طریق تحویل فیزیکی نفت کوره یا تسویه نقدی قرارداد سلف در سررسید افزود: طبق طراحی صورت گرفته، این اوراق قابلیت اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی را در سررسید یکسالۀ اوراق به ترتیب برای سرمایه‌گذاران و شرکت ملی نفت ایران داراست. وی ادامه داد: مهلت تسویه در دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه یک روز کاری پس از انجام معامله و تسویه نقدی در سررسید حداکثر پنج روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی خواهد بود. همچنین تحویل فیزیکی دارایی پایه بر اساس ترتیبات مندرج در امیدنامۀ اوراق سلف صورت خواهد پذیرفت.

این مقام مسئول اظهار کرد: این شرکت به عنوان بازارگردان، نقدشوندگی اوراق را تا سررسید آن با سود روزشمار ۲۴ درصد تضمین کرده است. جدول قیمت‌های خرید و فروش تعهد شده بازارگردان همزمان با انتشار اطلاعیۀ عرضۀ اوراق سلف، در سایت شرکت و سایت بورس انرژی منتشر خواهد شد.

قاسمی ارمکی همچنین ضمن اشاره به سایر ویژگی‌های اوراق سلف نفت کوره، افزود: با توجه به اختیار فروش تبعی در نظر گرفته شده برای خریداران اوراق، حداقل بازدهی این اوراق در سررسید و بر اساس قیمت ریالی آن، معادل ۲۵ درصد روزشمار است، همچنین امکان کسب سود مازاد بر حداقل تضمین شده تا سقف ۲۸ درصد از دیگر مزایای این اوراق برای سرمایه‌گذاران است که می‌تواند باعث ورود سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی مازاد جامعه به سمت بازار سرمایه شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به مبانی علمی و فقهی قرارداد سلف، اظهار داشت: سلف یکی از اقسام بیع است که بر اساس آن، بهای کالا همزمان با انعقاد قرارداد پرداخت می شود و اصل کالا در زمانی معین در آینده به خریدار تحویل می شود. طبق نظر فقها اگر در قرارداد بیع، برای تحویل کالا مدت تعیین گردد، معامله را بیع سلف می­ گویند. طبق مبانی فقه شیعه و اهل سنت، فروشندۀ نخست سلف (عرضه‌کننده)، با دریافت قیمت کالا، ورقۀ سلف را به خریدار می­دهد که به سبب آن خریدار یا هر کسی که خریدار وی را به عرضه‌کننده حواله دهد، حق دارد در سررسید به عرضه‌کننده مراجعه کرده و مقدار معینی کالا تحویل بگیرد. از آن‌ جهت که در قرارداد، کلیۀ مشخصات کالا شامل حجم، نوع، محل تحویل و سایر مشخصات قرارداد معین و غیرقابل تغییر است و در بورس­ها به­عنوان بازار رسمی معامله می شود، سلف موازی استاندارد نامیده می­ شود.