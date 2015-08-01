به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان قبل از ظهر شنبه در افتتاحیه دوره‌های آموزشی پدافند غیرعامل که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: زیرساخت‌های حیاتی کشور از استان قم عبور می‌کند زیرا در مرکز کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه استان قم درگاه واحد نظام جمهوری اسلامی از لحاظ قدرت نرم و گفتمان تشیع به جهان است، ادامه داد: اگر استان قم را به‌عنوان یک پتانسیل، ظرفیت و دارای مواهب مطرح می‌کنیم، به‌طور بدیهی این استان با تهدیداتی نیز مواجه است.

مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم افزود: متأسفانه امروزه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های کاری خود تهدیدات را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

وی گفت: امروزه به برکت جان‌فشانی‌ها و رشادت‌های مردم و مسئولان در طول این سالیان جایگاهی برای نظام ما تبیین شده و دشمنان به دنبال براندازی سخت نیستند، بلکه به دنبال فروپاشی نظام ایران از درون هستند.

متقیان با بیان اینکه دشمنان ایران برنامه‌هایی تدوین و رصد کرده‌اند و نقاط ضعف و قوت ما را می‌دانند، تصریح کرد: باید دستگاه‌های مختلف در نقاط ضعف خود متمرکز شوند تا نظام از تهدیدات مختلف مصون بماند.

وی ابراز کرد: عده‌ای بحران‌های طبیعی را تهدید می‌دانند در حالی که زیرساخت‌های بحران طبیعی ثابت است، اما در حوزه پدافند غیر عامل مخاطب ما انسان است که نو به نو تغییر می‌کند.

سه قرارگاه پدافند غیر عامل در قم فعال است

مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم با بیان اینکه ۱۱ کارگروه زیر نظر شورای پدافند غیر عامل تشکیل شده است، گفت: مدیریت هر کدام از این کارگروه‌ها را یکی از مدیران استانی قم بر عهده دارد.

وی ادامه داد: سه قرارگاه سایبری، زیستی و هسته‌ای نیز توسط سازمان پدافند غیرعامل پایه‌ریزی شده که قرارگاه سایبری با توجه به جایگاه قم و تهدیداتی که برای این شهر متصور است دارای اهمیت زیادی است.

کمبود مباحث آموزشی در حوزه پدافند غیر عامل

متقیان عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های میدانی و جلسات حضوری، مسئولان ادارات و دستگاه‌های مختلف استان قم معتقد بودند که از حوزه‌های کارکرد پدافند غیر عامل در حوزه کاری‌شان اطلاعات مناسبی در دست ندارند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم تا این کارکردها را طی آموزش‌هایی برای ادارات مختلف تبیین کنیم.

وی با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی پدافند غیر عامل طی ۶ روز برگزار می‌شود، اضافه کرد: روز اول و دوم این آموزش‌ها که از امروز دهم مردادماه آغاز شده ویژه مدیران کل استان قم است.

مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم با اشاره به اینکه روز سوم این آموزش‌ها ۱۲ مردادماه برگزار می‌شود، گفت: با توجه به اینکه قم مرکز نشر معارف دینی است و بالاترین استفاده را از فضای سایبری دارد، آموزش‌های تخصصی در حوزه پدافند غیر عامل ویژه کارشناسان آی تی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه برنامه‌ای تحت عنوان مقررات ملی ساختمان و ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان و مسئولان فنی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

متقیان با اشاره به اینکه برگزاری دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی برای برخی از مدیران استانی از دیگر برنامه‌های آموزشی پدافند غیر عامل است، گفت: روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه جلسه آموزشی سلاح‌های نوین برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در پایان این دوره‌های طی برگزاری یک آزمون، افرادی که در این آزمون پذیرفته شوند گواهینامه مربی پدافند غیر عامل به آنان اعطا می‌شود.