به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته ارزیابی و پایش منابع طبیعی استان سمنان با حضور مسئولان استان یزد و فرمانداران این استان، در محل استانداری سمنان ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود گفت: با تلاشهای دولت در کشور اقدامات خوبی در راستای طرح های انتقال آب شمال به جنوب، انتقال آب دریای خزر و همچنین خلیج فارس، صورت گرفته است که با پیگیری های جدی مسئولان شاهد تحقق اهداف در این طرح ها خواهیم بود.

وی همچنین از حضور مسئولان و کارشناسان استان یزد که به سمنان سفر کرده بودند ابراز خرسندی کرد و افزود: امید است با استفاده از تجارب و تبادل اطلاعات و دستاوردهای این طرح ها (حبله رود و منارید) شاهد توسعه و رشد استان و توسعه و آبادانی کشور باشیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بر تلاش و توجه جدی مسئولان و حل مشکلات طرح های آبخیزداری تاکید کرد و افزود: امید است پروژه های مهمی که با مشارکت مردم و دستگاه ها انجام شده است استمرار یابد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته طرح حبله رود در سطح شهرستانهای استان ارائه کرد.

علینقی حیدریان افزود: طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود از سال ۷۶ با هدف دستیابی به یک الگوی مناسب برای مدیریت پایدار منابع آب و خاک با مشارکت مردم در دو استان سمنان و تهران آغاز شد و این پروژه هم اکنون در فاز دوم در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: شهرستانهای گرمسار آرادان، سرخه در استان سمنان و دماوند و فیرزکوه در استان تهران تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

همچنین دکتر جزی مدیر اجرایی طرح ملی مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود و منارید نیز در این نشست از نحوه اجرای طرح گزارشی ارائه کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف طرح حبله رود تعمیم الگوی مشارکتی و تجارب آن در سطح ملی است در همین راستا مدیران و کارشناسان طرح منارید که در استان یزد در حال اجرا است با حضور در سمنان به تبادل نظر و ارائه اطلاعات و تجارب خود پرداختند.