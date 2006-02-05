توهين به پيامبر(ص) توهين به همه اديان و مانع تحقق آرمانهاي صلح جويانه است

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در اطلاعيه مركز مديريت حوزه علميه قم آمده است: اهانت روزنامه‌ هاي غربي به ساحت قدسي و رفيع شخص اول عالم امكان، بزرگ پيام آور توحيد و منادي الهي حقوق انسان و يگانه حامي مستضعفان و محرومان، پيامبر عظيم الشأن اسلام، در سايه شعار عوام فريبانه آزادي بيان، اقدامي آشكار بر ضد اديان الهي و توهين مستقيم به مقدسات و اعتقادات مسلمانان است.



به گزارش رسا اين اطلاعيه مي افزايد: حوزه علميه قم هتك حرمت پيامبر رحمت و آزادي، حضرت محمد مصطفي (ص) و جريحه ‌دار ساختن احساسات مسلمانان را توهين به همه اديان و پيامبران الهي و مانع تحقق آرمان‌هاي صلح جويانه و انسان دوستانه مردم در سراسر جهان مي ‌داند و آن را به شدت محكوم مي كند.