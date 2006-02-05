شوراي عالي انقلاب فرهنگي توهين به مقدسات اسلامي را محكوم كرد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از دبيرخانه شواري عالي انقلاب فرهنگي، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:



"انتشار سلسله وار تصاوير توهين آميز از پيامبر گرامي اسلام (ص) در مطبوعات و رسانه‌هاي حدود ده كشور عضو اتحاديه اروپا، نشان از آغاز مرحله جديدي از خشونت رسانه‌اي و اسلام ستيزي سازمان‌دهي شده در اروپا دارد.

اين گونه اقدامات ، مسلمانان را در سراسر جهان به اين تلقي رهنمون مي‌سازد كه در پشت پرده اين رفتارهاي غيراخلاقي و توهين آميز سناريوي سياسي خطرناكي شكل گرفته كه در كوتاه مدت گرچه ممكن است منافع طراحان آن را تأمين نمايد اما پيامدهاي آن مطلقاً قابل پيش بيني نخواهد بود.

اگر پيش از اين اهانت سلمان رشدي به پيامبر عظيم شأن اسلام و ياران ايشان مورد حمايت دولتهاي غربي قرار گرفت امروز نيز، اتحاديه اروپا با سكوت در مقابل اهانت به اسلام به فضاسازي براي ادامه اين وضع ياري مي‌رساند.

نگراني از گسترش روزافزون اسلام در بين شهروندان اروپايي و گرايش وسيع مردم به ويژه زنان و روشنفكران به اين دين الهي عامل اصلي خروج رسانه‌هاي غربي از دايره گفتگو و تعامل فرهنگي و كنار گذاشتن صريح منطق، ادب و تسامح است.

به نظر مي‌رسد اين گونه اقدامات اهانت آميز و هدفمند با انگيزه بسترسازي براي خشونت‌هاي فيزيكي بيشتر عليه مسلمانان در اروپا و ايجاد مانع در مسير رشد و توسعه سريع اسلام انجام مي‌شود.

اين گونه رفتارها بار ديگر ادعاي اروپا در زمينه احترام به اديان، تسامح مذهبي و حقوق اقليتهاي مسلمان در غرب را به چالش كشيده است.

اروپائيان امروز با شعار آزادي بيان و رسانه‌ها اهانت به اديان الهي را نهادينه و قبح زدايي كرده ، به گونه‌اي كه اهانت به پيامبران الهي بخصوص محمد مصطفي (ص) و عيسي مسيح (ع) را مشروع دانسته وليكن سؤال از مشروعيت صهيونيزم را خط قرمز اعلام مي‌دارند و براي صيانت از آن تمهيدات تنبيهي وضع مي‌نمايند.

بي‌شك همانگونه كه پيامبران الهي و به ويژه پيامبر مكرم اسلام به رغم تمام دشمني هاي مخالفان و معاندان دين الهي با صبر، رأفت و محبت توانستند قلوب بشريت را فتح نمايند ، پيروان آن حضرت (ص) در دوران جديد از تجديد حيات ديني نيز با قاطعيت تمام در مقابل هر گونه عناد و دشمني با اسلام عزيز و ادامه راه و سيره پيامبر عظيم الشاْن اسلام خواهند توانست زمينه تجلي و تبلور بيش از پيش اسلام عزيز را فراهم نمايند.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي موكداً از اتحاديه اروپا و مجامع بين المللي انتظار دارد ضمن اعلام محكوميت رسمي اين اقدام تدابيري بيانديشد تا بار ديگر افكار عمومي جهان و به ويژه مسلمانان شاهد تكرار اين چنين اقدامات اهانت آميزي نباشند."