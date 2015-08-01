به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان ،سومین اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با حضور ۲۱ ورزشکار و زیر نظر جبرئیل یوسفی پور (سرمربی) در اصفهان آغاز شد.

علی اصغر محبوبی و حسین مصباحی (تهران)، محسن جعفری (اصفهان)، مظاهر شیرزاد و حسن عبادپور (قزوین)، احمد رضا رضایی و روح اله ابراهیم نژاد (مازندران)، مهدی بوستانی و حسین جغتایی (خراسان رضوی)، مصطفی حیدری (یزد)، علی اکبر احمدوند (همدان)، اسماعیل شاه زید (قم)، مهدی رامزانی (مرکزی)، محمد جهانگیری (اردبیل)، سید اسماعیل دژه (کهگیلویه و بویراحمد)، آرش محمدی (کرمانشاه)، نورالدین سلیمانی (هرمزگان)، پوریا پالیزی و مجید کام دوست (گیلان)، مهدی زارعی (فارس) و امیر عابدی (آذربایجان شرقی) ورزشکاران حاضر در این اردو هستند. این اردو تا ۱۶ مرداد ادامه خواهد داشت.

همچنین اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان هم با حضور ۱۲ ورزشکار در تهران آغاز شده است. عباس آقاکوچکی سرمربی تیم ناشنوایان افراد زیر را به هفتمین اردوی آماده سازی دعوت کرده است:

محمد جعفر نعیم (اصفهان)، مهدی قبادی، رانویک بغداساریان و حمیدرضا رفیعی سرشت (تهران)، سید محمد وزیری، امیر نسائی، سید الیاس طباطبائی، سعید غفوری، سید احمد حسینی و صادق اشجعی (خراسان رضوی)، محمد علیمردانی (گلستان) و احمد علمداری (کهگیلویه و بویراحمد). این اردو تا ۱۷ مردادماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ادامه خواهد داشت.

هشتمین دوره بازی های آسیا - اقیانوسیه ۲۰۱۵ ناشنوایان، مهرماه ۹۴ در چین تایپه برگزار خواهد شد.