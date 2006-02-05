گفتگوي مسلمانان و ديگر اديان راهكاري براي رفع ترديد در مورد اسلام است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر احمد كمال ابوالمجد معاون شوراي ملي حقوق بشر مصر افزود: گفتگو راهي به منظور بيان ديدگاه هاي اديان مختلف است كه جهت انجام فعاليتهاي مشترك همه آنها در جهان صورت مي گيرد و به دنبال آن خطراتي كه اديان آسماني( اسلام، مسيحيت و يهوديت) به ويژه اسلام را تهديد مي كند، از بين مي رود.

به گزارش خبرگزاري محيط، احمد كمال تصريح كرد: با همكاري و تعاون در كنار گفتگوهاي سازنده و مثبت است كه مي توان براي مبارزه با خطراتي كه انسان را در مرحله جهانگرايي و جهاني شدن تهديد مي كند، اقدام كرد، زيرا با ارعاب و ترور و اعمال خشونت آميز است كه روابط انسان و ديگران تخريب شده، همكاري ميان آنها از بين مي رود و مشكلات مختلف چون تمسخر اديان و رسولان ايجاد مي شود.

معاون شوراي ملي حقوق بشر مصر با اشاره به احترام به همه اديان الهي تأكيد كرد: احترام به همه اديان الهي و مقدسات آنها و حتي احترام به حقوق اقليت مسلمان و يا اديان ديگر در كشورهاي اسلامي نيز ضروري است.

دكتر ابوالمجد ياد آور شد: آزادي بيان در چارچوب عدم دشمني با اسلام و عدم تعدي به رسول خدا و مسلمانان و حتي اقليت آنها در كشورهاي اروپايي لازم و ضروريست.