به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان در مورد تساوی تیمش برابر تراکتورسازی تبریز در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: مانند فصل گذشته برای شروع لیگ برنامه داشتیم. فصل قبل هم در نخستین بازی به مصاف پرسپولیس رفتیم که ابتدا هدف‌مان کسب یک امتیاز بود و بعد از آن به دنبال سه امتیاز بازی بودیم.

وی افزود: در این فصل هم با توجه به اتفاقات پایانی لیگ چهاردهم و اینکه در هفته نخست لیگ پانزدهم دوباره با این تیم روبرو شدیم، در واقع می‌توان گفت شاهد یک فینال زودرس بودیم. تراکتورسازی سربازان ستاره زیادی را در این فصل جذب کرده که تیم خطرناکی است اما هنوز با هم هماهنگ نیستند، بنابراین در بهترین زمان ممکن در لیگ پانزدهم با این تیم بازی کردیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در ادامه تاکید کرد: هدف‌مان در نیمه نخست بازی این بود که با بررسی شرایط بازی از دروازه خود حفاظت کنیم و در نیمه دوم هم برای سه امتیاز به میدان برویم. به اعتقاد من مهمترین اتفاق بازی این بود که تراکتورسازی به هیچ‌وجه نتوانست شانس جدی گلزنی داشته باشد. پیامد دوم این بازی هم برای ما این بود که می‌توانستیم روی دو موقعیت و ضربه خوب ارسلان مطهری سه امتیاز را به دست آوریم اما اینطور نشد.

وی درباره عملکرد داور بازی یادآور شد: در نیمه نخست ارسلان مطهری توپی را پشت مدافع تراکتورسازی انداخت و فرار کرد که بازیکن حریف با خطا او را متوقف کرد. این حرکت حداقل می‌توانست یک کارت زرد برای بازیکن تراکتورسازی به دنبال داشته باشد. در دقیقه ۸۹ یا ۹۰ بازی هم فکر می‌کنم بازیکن تراکتورسازی روی مطهری مرتکب خطای پنالتی شد. البته با توجه به اینکه من از صحنه دور بودم نمی‌توانم با قاطعیت درباره آن اظهارنظر کرده و باید فیلم بازی را ببینم، هرچند که نیمکت‌نشینان ما اعتقاد داشتند خطای پنالتی صورت گرفته است.

منصوریان صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: البته مطهری هم در نیمه اول می‌توانست از داور بازی به دلیل تمارضی که انجام داده یک کارت زرد دریافت کند. در این صحنه فکر می‌کنم داور مراعات او را کرد و در مجموع داور قضاوت خوبی داشت و پیش‌بینی نمی‌کردم اینقدر قضاوت خوبی داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: می‌توانستیم سه امتیاز را از اولیویرا و تیمش را بگیریم. با توجه به اینکه تونی می‌دانست تیم ما چگونه بازی می‌کند، اجازه نمی‌داد خط دفاعش بالا بیاید. در مجموع باید بگویم تراکتورسازی تیم خوبی دارد که ۴-۵ هفته زمان می‌برد تا به هماهنگی کامل برسد. ما در این بازی دو هدف داشتیم که خوشبختانه به هدف اول خود که کسب یک امتیاز بود رسیدیم، هرچند همانطور که گفتم می‌توانستیم سه امتیاز بازی را هم بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد بازیکنان نفت راضی بوده یا نه؟، اظهارکرد: نسبت به اینکه نخستین بازی خود را در لیگ پانزدهم در خانه حریفی همچون تراکتورسازی انجام دادیم، از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل دارم. ما باید سعی کنیم در طول هفته تا قبل از بازی با صبای قم روی کارهای تاکتیکی تیم کار بیشتری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه از خریدهایی که در فصل نقل‌وانتقالات داشته، خیلی راضی است، تاکید کرد: چه آنهایی که مقابل تراکتورسازی بازی کردند و چه آنهایی که بازی نکردند، خوب هستند. هرچند که به تدریج از سایر بازیکنان هم استفاده کرده و آنها را به ترکیب اصلی اضافه خواهیم کرد. در مجموع باید بگویم بین بازیکنان ما یک رقابت سخت وجود دارد که این رقابت بین ۱۱ بازیکن اصلی و حتی بین ۱۸ بازیکنی که هر بازی در لیست‌مان قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. اکنون ورود به لیست ۱۸ نفره نفت خیلی سخت شده است.

منصوریان در پاسخ به این پرسش که چرا تیم‌هایی که دیر و کمتر از یک هفته کار خود را آغاز کرده‌اند، در هفته نخست لیگ پانزدهم عملکرد خوبی داشند؟، تاکید کرد: در حال حاضر تیم‌هایی که دیر بسته شده‌اند، شاداب‌تر از تیم‌هایی هستند که بدنسازی حرفه‌ای کرده‌اند اما کار برای کادرفنی آن تیم‌ها در طول فصل مطمئناً سخت خواهد شد، به این دلیل که فصل بدنسازی نداشته‌اند.

وی اضافه کرد: ما باید بدنسازی اساسی می‌کردیم، به این دلیل که با احتساب بازی‌های جام حذفی و لیگ، ۴۳ بازی را برای تیم‌مان در نظر گرفته‌ایم. اگر در فصل آینده ۴۲ یا ۴۳ بازی انجام دهیم، در مسیر قهرمانی آسیا قرار خواهیم گرفت و امیدوارم تعداد بازی‌های ما در فصل پیش‌رو به ۵۰ بازی برسد تا بازیکنان ما احساس کنند در مسیر قهرمانی آسیا قرار گرفته‌اند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران درباره بازی هفته آینده با صبای قم تصریح کرد: من هفته اول لیگ را که دیدم متوجه شدم، لیگ سختی را پیش‌رو داریم. بنابراین بازی با صبا هم آسان نیست. ما چون تماشاگر نداریم بازی به همه بازی‌ها اینطور نگاه کنیم که میهمان هستیم و با بالا بردن وحدت تاکتیکی و همدلی این نقطه ضعف را بپوشانیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جمعه شب فیلم بازی‌های صبا را دیدم و مطمئن باشید یک برنامه مناسب برای کسب سه امتیاز مقابل صبا داریم. هرچند با آمدن علی دایی به این تیم، روحیه بازیکنان آنها بالاتر رفته است.

منصوریان درباره آخرین وضعیت مصدومیت سعید لطفی گفت: به دلیل مصدومیت لطفی ما ۷ تا ۸ دقیقه ۱۰ نفره بازی کردیم. چون تیم پزشکی به من گفت شاید او به بازی برگردد اما وقتی جراحت صورت وی را بیشتر بررسی کردند، دیدند که صورت او از چهار ناحیه پاره شده و نیاز به ۱۲ بخیه دارد. بعد از این مسئله مجبور شدیم بعد از ۸ دقیقه ۱۰ نفره بازی کردن او را تعویض کنیم. آنطور که پزشکان تیم گفته‌اند تلاش می‌کنند او را به بازی صبا برسانند.