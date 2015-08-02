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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

تشخیص درست سرمربی استقلال/ استفاده از برهانی در نقش جدید

تشخیص درست سرمربی استقلال/ استفاده از برهانی در نقش جدید

نحوه و پست بازی آرش برهانی نشان می دهد که سرمربی استقلال در مورد او تصمیم درستی گرفته و وظایف جدیدی را از او خواسته است که نسبت به دو سال گذشته افت کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر،  مسلما همه آنها که دیدار استقلال با سیاه جامگان را دیدند متوجه یک تغییر بزرگ در رفتار فنی یک بازیکن شدند.  آرش برهانی این بار برای اولین بار درنقش یک بازیساز کامل به میدان رفت تا با این حرکت فشار را از روی دوش جاسم کرار کم کند.

این نقش جدیدی که به برهانی سپرده شده شاید در صورت توفیق او درادامه این راه و تکرار جنس بازی و پاس گلهای خوبی که در این دیدار توسط این بازیکن ارسال شد شاید فوتبال این بازیکن را در شرایط جدیدی قرار دهد و او را دوباره به کورس و بورس برترین های لیگ قار دهد.

در این رابطه باید تاکید کرد که پرویز مظلومی تشخیص درستی در مورد برهانی داشت که امیر قلعه نویی از او یک بازیکن نیمکت نشین ساخته بود و خیلی ها معتقد بودند عمر فوتبال او به پایان رسیده است.

کد مطلب 2872112

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