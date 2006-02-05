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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷

ناصر ابراهيمي پس از ديدار امروز با انصاري فرد :

تابع تصميمات باشگاه پرسپوليس هستم / هركس عليه مسئولان باشگاه شعار بدهد پرسپوليسي نيست

تابع تصميمات باشگاه پرسپوليس هستم / هركس عليه مسئولان باشگاه شعار بدهد پرسپوليسي نيست

ناصر ابراهيمي پس از جلسه صبح امروز خود با انصاري فرد گفت : نشست بسيار خوبي با مديرعامل پرسپوليس داشتم و تاكيد كردم ، بنده و سايركادر فني تابع نظرات باشگاه هستيم.

به گزارش خبرگزاري" مهر" مربي تمرين دهنده تيم فوتبال پرسپوليس ضمن بيان اين مطلب افزود: كادرفني با مديرعامل باشگاه هماهنگ است و به هيچ عنوان دوست نداريم كوچكترين خدشه اي درروابط دوطرف ايجاد شود.

 وي افزود : تا پيش ازآمدن " آري هان " هركمكي كه لازم باشد انجام خواهيم داد و بهرحال ما با باشگاه قرارداد داريم و بايد به تعهدات خود عمل كنيم.

مربي پرسپوليس ادامه داد: انصاري فرد درجلسه امروزبارديگر حمايت خود را ازعلي پروين اعلام كرد و تاكيد نمود كه وي افتخارات فراواني را براي پرسپوليس به ارمغان آورده و باشگاه به هيچ وجه دوست ندارد كه زحمات وي زير سئوال برود .

ابراهيمي در ادامه خطاب به هواداران گفت : طرفداران پرسپوليس بايد هوشيارباشند و حواس خود را جمع كنند. هركس كه امروزعليه مسوولان باشگاه شعارسردهد ، قطعاً پرسپوليسي واقعي نيست .

وي افزود : ما بهترين تماشاگران دنيا را داريم ، طرفداران متعصب پرسپوليس مي بايست صبوري پيشه كنند و يقيين بدانند مديران اين باشگاه ، براي قدرتمندي اين تيم تلاش مي كنند . ابراهيمي درپايان تاكيد كرد انسجام و يك دلي ميان هواداران ، مسوولان ، كادرفني و بازيكنان و حمايت رسانه ها ازبرنامه هاي حرفه اي مديران باشگاه پرسپوليس ، قطعاً درآينده نتيجه خواهد داد.

کد مطلب 287215

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