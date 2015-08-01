همدان در مسابقات دوومیدانی باشگاهی نابینایان کشور دوم شد

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به ورزش دوومیدانی اظهار داشت: دوومیدانی به عنوان مادر تمامی ورزش ها شناخته شده و در دهه های گذشته به علت جذابیت ها علاقمندان بسیاری پیدا کرده است.

وی افزود: استان همدان از سابقه بسیاری در این رشته برخوردار است و با داشتن پیشکسوتان نزدیک به ۶۰ سال در این رشته ورزشی سابقه دارد.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با بیان اینکه مسابقات دوومیدانی باشگاهی نابینایان وکم بینایان گرامیداشت فرهنگ پهلوانی در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، گفت: در این رقابتها ۳۶ ورزشکار بانو و ۳۹ ورزشکار مرد از ۹ استان شرکت داشتند که در بخش مردان تیم اصفهان با ۲۵ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.

خورشیدی با بیان اینکه همدان با ۱۹ امتیاز دوم شد و فارس با ۱۷ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت، گفت: خراسان شمالی با ۱۴ امتیاز، تهران و آذربایجان غربی با ۱۳ امتیاز و زنجان با ۱۱ امتیاز به ترتیب در ردیف چهارم تا هفتم ایستادند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با بیان اینکه از نظر مربی مشکلی در رشته دوومیدانی در همدان وجود ندارد، بیان کرد: مربیان دوره های مربیگری بین المللی را گذرانده و از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته دوومیدانی هستند و از نظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.

خورشیدی عنوان کرد: کسب مدال های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و با تجربه بهره برده اند.