حسين عبداللهي دبيركميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : تخلف تيم ذوب آهن از جمله موارد انضباطي است كه رسيدگي به آن را برعهده هيات منصفه سازمان ليگ خواهد بود و اعضاي هيات منصفه پس از بررسي مدارك موجود و انطباق آن با آئين نامه ليگ حرفه اي در اين زمينه به تصميم گيري خواهند پرداخت .
عبداللهي تصريح كرد : درزمينه تخلف استفاده از بازيكنان خارجي ، آئين نامه ليگ حرفه اي صراحت دارد كه هرتيم مي تواند نام 5 بازيكن خارجي را در ليست نفرات خود به كميته برگزاركننده اعلام كند ولي تنها مجازبه استفاده از3 بازيكن درهر مسابقه است و بر اين اساس تيم ذوب آهن خلاف آئين نامه موجود عمل كرده است .
دبيركميته انضباطي پيرامون اينكه گفته مي شود چهارمين بازيكن تيم ذوب آهن تنها دقايق پاياني مسابقه وارد ميدان شده است اظهار داشت : قانون دراين زمينه هيچگونه استثنايي قائل نشده و حتي اگربازيكن متخلف يك ثانيه درزمين حضورداشته باشد نيز باشگاه مذكورمرتكب تخلف شده است .
وي درخصوص اهميت سه امتيازاين ديداربراي دو تيم استقلال و سايپا كه رقابت نزديكي دركورس قهرماني دارند و لزوم تسريع در راي اعلامي هيات منصفه اظهار داشت : هيات منصفه سازمان مركب از آقايان شاه حسيني ، بهروان ، عزيز محمدي ، ساكت و دهمياني ظرف چند روز آينده در اين زمينه تشكيل جلسه خواهند داد و راي نهايي خود را در اين خصوص اعلام خواهند كرد .
دبير كميته انضباطي در گفت و گو با "مهر" :
هيات منصفه سازمان ليگ درباره ذوب آهن تصميم گيري خواهد كرد / هنوز شكوائيه اي از باشگاه سايپا دريافت نكرده ايم
دبيركميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: هيات منصفه سازمان ليگ به تخلف تيم فوتبال ذوب آهن در استفاده غير مجاز از چهار بازيكن خارجي در ديدار با سايپا رسيدگي خواهد كرد.
حسين عبداللهي دبيركميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : تخلف تيم ذوب آهن از جمله موارد انضباطي است كه رسيدگي به آن را برعهده هيات منصفه سازمان ليگ خواهد بود و اعضاي هيات منصفه پس از بررسي مدارك موجود و انطباق آن با آئين نامه ليگ حرفه اي در اين زمينه به تصميم گيري خواهند پرداخت .
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