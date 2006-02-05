هيات منصفه سازمان ليگ درباره ذوب آهن تصميم گيري خواهد كرد / هنوز شكوائيه اي از باشگاه سايپا دريافت نكرده ايم

حسين عبداللهي دبيركميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : تخلف تيم ذوب آهن از جمله موارد انضباطي است كه رسيدگي به آن را برعهده هيات منصفه سازمان ليگ خواهد بود و اعضاي هيات منصفه پس از بررسي مدارك موجود و انطباق آن با آئين نامه ليگ حرفه اي در اين زمينه به تصميم گيري خواهند پرداخت .

عبداللهي تصريح كرد : درزمينه تخلف استفاده از بازيكنان خارجي ، آئين نامه ليگ حرفه اي صراحت دارد كه هرتيم مي تواند نام 5 بازيكن خارجي را در ليست نفرات خود به كميته برگزاركننده اعلام كند ولي تنها مجازبه استفاده از3 بازيكن درهر مسابقه است و بر اين اساس تيم ذوب آهن خلاف آئين نامه موجود عمل كرده است .

دبيركميته انضباطي پيرامون اينكه گفته مي شود چهارمين بازيكن تيم ذوب آهن تنها دقايق پاياني مسابقه وارد ميدان شده است اظهار داشت : قانون دراين زمينه هيچگونه استثنايي قائل نشده و حتي اگربازيكن متخلف يك ثانيه درزمين حضورداشته باشد نيز باشگاه مذكورمرتكب تخلف شده است .

وي درخصوص اهميت سه امتيازاين ديداربراي دو تيم استقلال و سايپا كه رقابت نزديكي دركورس قهرماني دارند و لزوم تسريع در راي اعلامي هيات منصفه اظهار داشت : هيات منصفه سازمان مركب از آقايان شاه حسيني ، بهروان ، عزيز محمدي ، ساكت و دهمياني ظرف چند روز آينده در اين زمينه تشكيل جلسه خواهند داد و راي نهايي خود را در اين خصوص اعلام خواهند كرد .