مسجد بهترین کانون برای رشد فکری و معنوی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی ظهر شنبه در دیدار با روحانیون مستقر در گلستان اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی از طرح توسعه استقرار روحانیون استقبال و از آن حمایت می کند.

وی افزود: رشد فرهنگی و دینی جامعه در پای منبرها و کلاس های اخلاقی روحانیون محقق می شود و ما هر چه داریم از مسجد، محراب و روحانیت است.

امامی تصریح کرد: مسجد مرکز و پایگاه رشد تقوا و تربیت انسان ها است و روحانیون مربیان دینی جامعه هستید.

وی با بیان این مطلب که بهترین کانون و تریبون برای بیداری و رشد فکری و معنوی مردم تریبون مساجد است، افزود: تریبون مساجد و هدایت های روحانیون بود که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و هشت سال دفاع مقدس را اداره کرد.

امامی با اشاره به اینکه امروز باید به مسجد و محراب برگردیم، تصریح کرد: ما همه راه ها را آزمایش کرده ایم اما نتیجه نگرفته ایم و باز به اینجا رسیدیم که مسجد و روحانیت است که می تواند جامعه را نجات دهد.

وی افزود: همه مشکل ها با پول انجام نمی گیرد و اهتمام و اراده افراد و حرکت های جمعی می توانند مشکلات جامعه را برطرف کنند.

وی در ادامه به نقش ولایت فقیه در جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از نعمت های نظام اسلامی ما ولایت فقیه است که در بسیاری از عرصه ها با تدبیر و هدایت ولایت فقیه مشکلات کشورمان چه در زمان امام راحل(ره) و چه در زمان فعلی حل شده است.

امامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بیش از یک دهه در قالب شعار سال مسائل مهم جامعه را به مسئولین گوشزد می کنند، گفت: متاسفانه به پیام های نوروزی و شعارهای سال فقط به صورت مقطعی و برگزاری همایش های بدون دستاورد اکتفا شده است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سال گذشته را به سال اقتصادو فرهنگ نامگذاری فرمودند و اقتصاد و فرهنگ را دوبال بسیار مهم و کمک کارهم معرفی کردند که می توانند کشور را نجات دهند، اما به این مسئله چقدر توجه شده است؟

نماینده گرگان و آق قلا با انتقاد از اینکه چرا به سخنان مقام معظم رهبری توجه نمی شود، خاطر نشان کرد: ما خود را ولایتی می دانیم اما ولایتمداری ما ضعیف است و هماهنگ با ولایت نیستیم. اگر هماهنگ با ولایت باشیم نباید حرف آقا زمین بماند.

امامی در خصوص مذاکره هسته ای و توافق برجام گفت: من همان اول معتقد بودم که باید این مسیر مذاکره را می رفتیم و نرمش قهرمانانه را به دنیا نشان می دادیم.

وی تصریح کرد: توافق هسته ای یک سند جامع و پرافتخار برای کشور ما است چرا که دنیا ایران هسته ای را پذیرفته است.

امامی با قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای آن ها را فرزند انقلاب، متعهد، دلسوز و خستگی ناپذیر معرفی و کرد و گفت: اگر اراده ملی و توافق داخلی در کشور بین قوای سه گانه و مسئولین انجام نمی گرفت در کنار میز مذاکره هم موفق نمی شدیم.