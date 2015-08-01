بیمه تامین اجتماعی هزینه های پیوند عضو را پرداخت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در پنجمین جلسه شورای عالی پیوند با بیان اینکه باید در کشور زیر ساخت های پیوند عضو را فراهم کرد افزود: انتظار نداریم که تا ۲ سال دیگر تمام اقدامات انجام شود و به نتیجه برسد بلکه انتظار داریم تا ۱۰ سال آینده ایران از نظر پیوند عضو سیمای متفاوتی نسبت به وضعیت موجود داشته باشد.

وزیر بهداشت گفت: در دانشگاه ها باید اعتبارات و نیز افراد متخصص مرتبط با پیوند حضور داشته باشند بنابراین ایجاد سازمان برای پیوند اعضاء و یا تقویت اداره پیوند اعضاء وزارت بهداشت ضروری به نظر می رسد.

هاشمی با اشاره به عدم وجود شورای عالی پیوند در سال های گذشته افزود: در دولت یازدهم این شورا تشکیل شد و تصمیمات جهادی و بزرگی را گرفت اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که اطمینان دارم با توجه به همت و دلسوزی اعضای شورا این کاستی ها بر طرف خواهد شد.

وزیر بهداشت با گلایه از بیمه های تأمین اجتماعی و سلامت ایرانیان در خصوص عدم انجام تعهد به قول هایی که در جلسه گذشته شورای عالی پیوند داده بودند گفت: بیمه ها متعهد شدند که هزینه های مربوط به دارو، تجهیزات، هتلینگ و آزمایشات بخش پیوند عضو را پرداخت کنند اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.

هاشمی در خصوص اعضای شورای عالی پیوند گفت: شما خودتان را وقف این امر انسان دوستانه و خیرخواهانه کرده اید و بعید است که چنین نسلی دوباره تکرار شوند.

وی لازمه رشد و پیشرفت حوزه پیوند عضو را تربیت نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: برای تربیت نیروی انسانی باید جذابیت های لازم را ایجاد کرد و اینکه به عنوان نمونه ۱۰ نفر در کشور توانایی پیوند قلب را داشته باشند کافی نیست.