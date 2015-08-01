به گزارش خبرگزاری مهر، پیگیری‌های حقوقی به منظور ساماندهی پرونده‌هایی که در مراجع بین‌المللی از گذشته مفتوح بوده و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از طرح دعاوی جدید از تاکیدهای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس است که توسط سرپرست باشگاه پرسپولیس دنبال می‌شود.

آرش نجفی در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در این خصوص، به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: از اقداماتی که در حال انجام است باید به مکاتبات با تادئو و وکیل او اشاره کنیم. در پی نامه‌ای که چندی پیش از جانب وکیل تادئو ارسال شد، باشگاه لایحه و نامه‌ای را متقابلا ارسال کرد که پاسخ آن را دریافت کردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در نامه جدید با پذیرش موضوعات، از سوی طرف مقابل پذیرفته شده است که با تسویه مطالبات تا مقطعی که بازیکن حضور داشته است فسخ قرارداد صورت بگیرد. در همین ارتباط ما اعلام کرده بودیم اینکار با پرداخت بخشی از مطالبات انجام شود که طرف مقابل در نامه خود خواهان اعلام رقم از سوی باشگاه شده است که این به معنای پذیرش ضمنی موضوع است.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در امور فوتبال همچنین افزود: در همین ارتباط قرار است پس از اعلام رقم مطالبات بازیکن از سوی امور مالی، شرایط از سوی مدیریت و علی‌اکبر طاهری مشخص شود تا توسط بخش حقوقی پیگیری گردد.

نجفی درباره پرونده ممدوتال هم گفت: زمانی‌که ما مشغول به فعالیت شدیم حکم صادره درباه این پرونده قطعی شده بود. خوشبختانه توانستیم برای پرداخت با وکیل بازیکن به توافق خوبی برسیم و باشگاه پیش از این مبلغ مورد نیاز را برای این امر اختصاص داد اما انتقال پول توسط صرافی کمی زمانبر بود. در حال حاضر مسئولان صرافی سند واریز پول را ارائه کرده‌اند و ما منتظر دریافت این رقم توسط طرف مقابل هستیم.