نخستين سوگواره ادبي و هنري دانشجويان ايران برگزار مي شود

"حميد رضا بابايي" - دبير اجرايي طرح و معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در كرج گفت: نخستين سوگواره ادبي و هنري دانشجويان ايران با عنوان "نگاه سرخ" به منظور ترويج، تبيين و تبليغ انديشه هاي امام حسين (ع) با زبان ادبيات و هنر، بازنمايي تصوير حماسه عاشورا در آينه ادبيات و هنر، تعميق گرايش ها و باورهاي ديني و آگاهي نسل جوان به ويژه دانشجويان از اين حماسه سترگ برگزار مي شود.

دبير اجرايي طرح و معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم تهران يادآور شد: استفاده از هنر و ادبيات به منظور آشنا كردن دانشجويان با حماسه عظيم كربلا و شخصيت اسطوره اي امام حسين (ع)، زيبايي شناسي فرهنگ عاشورا و آشنايي با انديشه شاعران و هنرمندان دانشگاههاي سراسر كشور درباره امام حسين (ع) و حماسه عظيم عاشورا از ديگر اهداف برگزاري اين مراسم است.

وي خاطرنشان كرد: سوگواره نگاه سرخ با موضوعات فرهنگ عاشورا، آيين هاي عاشورايي، عاشورا حماسه و عزت عاشورا، عاطفه و عاشورا، منطق و عقل در دو بخش ادبي شامل شعر و قطعه ادبي و داستان كوتاه و بخش هنري شامل عكس و گرافيك برگزار مي شود و به سه نفر برتر در هر رشته جوايز ارزنده و نفيسي اهدا خواهد شد.

بابايي يادآور شد : آثار برگزيده دانشجويان در مجموعه نفيسي به چاپ خواهد رسيد. نمايشگاه عكس و گرافيك عاشورا در حاشيه مراسم اختتاميه اين سوگواره در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.

به گزارش "مهر"، در اجراي اين طرح، سازمان انتشارت جهاد دانشگاهي، اداره كل امور فرهنگي دانشگاه تربيت معلم تهران و معاونت هاي فرهنگي جهادهاي دانشگاهي سراسر كشور با معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم همكاري دارند.