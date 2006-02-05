مجلس عضويت ايران در معاهده NPT را مجددا بررسي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسن كامران در تذكر آئين نامه اي به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بعضي معتقدند تفسير حقوقي قضيه اين است كه اين عهدنامه دائمي شده است ولي حتي دائمي بودن آن را هم مجلس بايد تصويب كند درست مثل باقي عهدنامه هاست.

وي تصريح كرد: تفسير حقوقي اين موضوع نيز بايد از سوي مجلس انجام شود و مجلس تصميم بگيرد كه عضويت ايران در عهدنامه ان پي تي دائمي باشد يا نه.

كامران افزود: اين خلاء قانوني و حقوقي درباره مسئله انرژي هسته اي ايران مطرح است و بايد از افكار حقوقي آن به اطلاع مردم برسد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به كامران گفت: اظهار نظر درباره تذكر شما مستلزم اين است كه عهدنامه مصوب سال 1348 رو به روي من باشد تا بدانم شما به كدام ماده استناد مي كنيد پس بهتر است بحث در اين باره به فرصتي ديگر موكول شود.