به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز ظهر امروز با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

سید حمید طهایی یک طرفه شدن جاده چالوس را مشکل آفرین اعلام کرد و گفت: پس از یکطرفه شدن محور کرج - چالوس ساکنان ۵۰ روستا دچار مشکل می شوند.

به گفته استاندار البرز هر چند ۱۵ کیلومتر جاده نوجان با هدف کاهش بار ترافیکی دو طرفه شده ولی این امکان برای کل مسیر میسر نشده است.

وی به بازدیدهای صورت گرفته از این محور اشاره کرد و گفت: جاده دیزین به شمشک برای دسترسی تهرانی ها به استانهای شمالی وجود دارد بنابراین دلیلی برای یکطرفه شدن جاده چالوس نیست.

طهایی برنامه ریزی های دقیقی در خصوص یکطرفه شدن محور کرج - چالوس را مهم خواند و گفت: در اختیار گرفتن این محور توسط استان البرز نیازمند تلاش بیش از پیش مسئولان ذیربط است.

تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به سیل فروردین ماه استان البرز

به گفته استاندار البرز باید مدیریت و نگهداری این مسیر در اختیار استان البرز قرار بگیرد و این مهم منوط به اطلاع رسانی دقیق است.

طهایی استفاده از جاده دیزین به شمشک توسط تهرانی ها برای دسترسی به شمال کشور را در کاهش بار ترافیک محور کرج - چالوس مهم خواند و گفت: برای تحقق این امر مهم نیاز است تا نیروی انتظامی، پلیس راه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تلاش کنند.

به گفته استاندار البرز ترغیب عموم به استفاده از جاده دیزین به شمشک نیاز به اطلاع رسانی وسیع دارد که رسانه ها در تحقق این امر مهم سهم بزرگی می توانند ایفا کنند.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به حادثه سیل در روستای سیجان گفت: تلاش ها برای جذب اعتبار به منظور جبران خسارت های مالی این روستا ادامه دارد و اکنون برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

طهایی افزود: دستگاه های اجرایی باید اعتبار ستاد بحران را از وزارتخانه های خود پیگیری کنند و مدیریت بحران عملکرد دستگاه های امدادرسان را در سیل روستای سیجان ارزیابی کند.

وی به ارزیابی وزارت کشور در حادثه سیل اخیر در سه استان البرز و مازنداران تهران اشاره کرد و گفت: مدیریت استان البرز در امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل اخیر نسبت به سایر استان ها مثبت ارزیابی شده است.

۳۳ مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهر سازی در شورای برنامه ریزی تصویب شد

در ادامه نشست شورای برنامه ریزی استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از تصویب۳۳ مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهر سازی در امور تولیدی در شورای برنامه ریزی استان خبر داد.

ذبیح اله قائمی به بررسی پیشنهادات کارگروه های تخصصی (کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی) و فرآیند تقاضاهای احداث بنا در خارج از حریم شهرها و روستا پرداخت.

در این جلسه با به رأی گذاشتن ۸ مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهر سازی در شورای برنامه ریزی همه موارد بند به بند مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

گفتنی است، این مصوبات مربوط به امور تولیدی و زیربنایی در استان که شامل سوله صنایع بسته بندی میوه و خشکبار و سبزیجات، ديواركشی، احداث انبارهای استراتژیک بحران و آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو، احداث فروشگاه زنجیره ای، احداث مرغداری، احداث بناي كارگری و غیره بود.