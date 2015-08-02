به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی ویژگی های تعاونی های ثبت شده در تیرماه سال ۱۳۹۴ در کل کشور را اعلام کرد. که بر اساس آن، ۱۸۵ تعاونی در فعالیت های مختلف اقتصادی به ثبت رسیده است.

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در تیرماه سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۸۵ تعاونی به منظور انجام فعالیت های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده اند. تعداد اعضاء تعاونی ها ۳۱۹۱ نفر و تعداد فرصت شغلی ۲۷۶۱ نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۱ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۷ و ۱۵ نفر است.

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده مربوط به استان های خراسان رضوی و اردبیل با تعداد ۲۶و ۱۲ تعاونی است. بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های صنعت و کشاورزی با ۴۸ و ۴۲ واحد است.

تعاونی های مربوط به سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی با ۹۱۲، کشاورزی با ۴۳۱ و حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات با ۴۰۸ نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت و مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار با ۸۲۲ و ۵۵۲ نفر است.