آیین استقبال از ۲۱ شهید غواص در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمان با اشاره به تشییع پیکر پاک ۲۱ شهید غواص در کرمان طی روزهای آتی اظهار داشت: باید آیین استقبال از این شهدا با شکوه و در شان مقام آنها برگزار شود.

توحیدی گفت: شهدا با ایمان و عزمی راسخ شجاعانه در برابر دشمنان ایستادگی کرده و امنیت و آسایش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

وی ادامه داد: امروز کمترین وظیفه ما در قبال شهدا زنده نگه داشتن آرمان های آنها و حرکت در مسیر این دلاورمردان است.

فرماندار کرمان در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون تومان اعتبار برای شهرستان کرمان دیده شده است.

رئیس شورای اداری شهرستان کرمان گفت: این اعتبار به صورت عادلانه و با رعایت انصاف توزیع می شود.

وی همچنین به برگزاری هفته فرهنگی کرمان در تهران اشاره و تصریح کرد: در این هفته ظرفیت های مناطق مختلف کرمان معرفی می شود.

فرماندار کرمان ابراز داشت: کرمان در زمینه میراث فرهنگی، معادن و صنعت ظرفیت های فراوانی دارد.

توحیدی در ادامه سخنانش با اشاره به دو انتخابات پیش روی در اسفندماه سال جاری، افزود: توجه به مسئله همدلی و همزبانی ملت و دولت به ویژه در زمینه انتخابات بسیار حائز اهمیت است.

فرماندار کرمان با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: باید زمینه برگزاری انتخابت سالم در استان فراهم شود.

وی به نقش ملت ایران در تعیین سرنوشت خود اشاره کرد و ادامه داد: حضور مردم در انتخابات در عرصه بین المللی بسیار مهم است.

توحیدی تصریح کرد: براساس ماده ۱۱ قانون مجلس همه دستگاه ها موظف هستند که امکانات و کارکنان خود را برای برگزاری انتخابات بسیج کنند.