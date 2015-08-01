۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۵

پاسخ وزیر به مشکلات اینترنت؛

دولت از سود خود در حوزه اینترنت گذشت/ تا آخرسال صبر کنید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به مشکلاتی که از سوی مشترکان درباره سرعت و قیمت اینترنت در شبکه های اجتماعی اعلام شده است، گفت: تا پایان سال به استاندارد مطلوب می رسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی کلوب در پاسخ به وضعیت نابسامان اینترنت و قیمت و سرعت آن که از سوی کاربران مطرح شده است اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، پهنای باند است که متاسفانه در سالهای قبل به آن کمتر توجه شده بود و این درحالی است که برای بهره مندی از فناوری های جدید به پهنای باند کافی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه هدفگذاری ما در ابتدا گسترش و توسعه زیرساختها بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش پهنای باند یک کار زمانبر و بلند مدت است و نیاز به افزایش زیرساخت‎ها دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه طرح‎ها و پروژه های بلند مدت دیگری را نیز تعریف کرده ایم گفت: انشاالله تا پایان سال ۹۴ به استاندارد مطلوب مورد نظر در حوزه اینترنت خواهیم رسید. این نکته را هم باید متذکر شوم که این کار نیاز به هزینه و زمان دارد و امیدوارم هموطنان صبر و تحمل بیشتری برای به نتیجه رسیدن آن داشته باشند.

واعظی اضافه کرد: ما برای آنکه به مردم فشار نیاید از سود دولت در حوزه اینترنت گذشتیم و در حال حاضر نرخ اینترنت در دو سال گذشته تغییری نکرده است.

وی گفت: همچنین از شرکتها و اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات خواسته ایم تا با تعریف بسته ها و طرحهای تخفیفی، زمینه را برای معقول شدن قیمتها فراهم سازند؛ با این وجود با سراسری شدن نسل سوم و چهارم موبایل ،قیمت این بسته ها نیز تغییری نکرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که بزودی شرایط اینترنت کشور از نظر سرعت و کیفیت تغییراتی کند.

به گزارش مهر، موضوع بی کیفیتی و گرانی قیمت اینترنت از جمله موضوعاتی است که زیر اغلب پستهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی که عضو است از سوی کاربران به آن اشاره شده است.

کد مطلب 2872326

