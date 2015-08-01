به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «العراقیه»، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق امروز شنبه با «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات عراق و منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

در این گفتگوی تلفنی همچنین مکانیزم کمک های ناتو به دولت بغداد در زمینه آموزش نیروهای نظامی عراق برای مبارزه با داعش بررسی شد.

حیدر العبادی در جریان این گفتگو تأکید کرد که عراق برای ادامه مبارزه خود با تروریست های تکفیری داعش نیازمند تجهیزات نظامی پیشرفته تری است.

از سوی دیگر، دبیرکل ناتو نیز بر لزوم حمایت از دولت بغداد در مبارزه با داعش تأکید کرد.