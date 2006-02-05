حق ارث و طلاق عمده ترين اختلاف سازمانهاي زنان داخل و خارج كشور است

صديقه قنادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مسائل مربوط به حقوق مدني زنان از عمده ترين مواردي است كه دراجلاس هاي مختلف زنان باعث اختلاف نظر فعالان امور زنان داخل و خارج از كشور مي شود .

وي خاطر نشان كرد: حقوق زنان در كشور ما براساس قوانين اسلامي تدوين شده است اما دركشورهاي ديگر اينگونه نيست به همين دليل معمولاً مشكلاتي در اين زمينه با سازمانهاي زنان خارج بوجود مي آيد .

رئيس مجمع زنان عضو شوراهاي اسلامي كشور تاكيد كرد: قوانين موجود براي حمايت از زنان ايراني كافي است و تنها مشكل عدم اجراي قوانين است كه اين امر نيز بايد از سوي دستگاههاي اجرايي مدنظر قرار گيرد.

قنادي گفت : دين اسلام براي زنان ارزش زيادي قائل شده بنابراين حقوق اجتماعي ، فردي و خانوادگي زنان ايراني بسيار بيشتر از زنان كشورهاي ديگر است وهمچنين زنان كشور از حقوق مادي مساوي با مردان برخوردارند در صورتيكه در كشورهاي غربي اينگونه نيست.