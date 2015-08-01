انتخاب رشته دانشگاه آزاد آغاز شد/ امکان ثبت نام همه کنکوریهای ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با ورود به سامانه www.azmoon.org ، خرید کارت اعتباری انتخاب رشته و دریافت دفترچه راهنما، کد رشته - محل های خود را انتخاب کرده و ثبت کنند.

تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۴ مجاز به انتخاب رشته/محلهای با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی هستند. هر داوطلب تنها امکان انتخاب رشته در گروه آزمایشی که در آزمون شرکت کرده است را دارد.

آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، علاقمندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی اعلام کرده اند، امکان انتخاب رشته در این گروه ها را نیز خواهند داشت.

داوطلبان جهت انتخاب رشته/محل لازم است کارت اعتباری انتخاب رشته را به صورت الکترونیکی از طریق همین سامانه خریداری کنند.

هر داوطلب مجاز است در گروه آزمایشی خود علاوه بر نظام تمام وقت با تهیه کارت اعتباری جداگانه در نظام پاره وقت نیز انتخاب رشته کنند. نظام آموزشی پاره وقت در مقطع کارشناسی رشته های غیرپزشکی جهت پاسخگویی به نیاز داوطلبانی است که به هردلیل نمی توانند در دوره تمام وقت تحصیل کنند. حداکثر مدت مجاز تحصیل در آن بیش از نظام تمام‌وقت است.

در رشته های گروه علوم پزشکی نظام آموزشی فقط تمام وقت است و برای این رشته ها نظام آموزشی پاره وقت وجود ندارد و نظام آموزشی پاره وقت فاقد رشته/محلهای گروه هنر است.

برای هر داوطلب امکان انتخاب حداکثر ۲۰ رشته/محل فقط از یکی از مجموعه‌های ریاضی، تجربی، علوم انسانی و ... و براساس گروه آموزشی که آزمون داده‌اند، وجود دارد و داوطلبان لازم است رشته و محلهای انتخابی خود را به ترتیب اولویت از میان رشته‌های گروه آزمایشی خود انتخاب و در محل مربوطه درج کنند.

داوطلبان حائز شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق اطلاعات مندرج در کارنامه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مطابق ضوابط از این سهمیه بهره مند خواهند شد. لکن آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۹۴ که حائز شرایط استفاده از سهمیه «بسیجی فعال» هستند باید در فرم انتخاب رشته و در محل مربوطه تمایل خود را برای این سهمیه اعلام کنند.

گزینش علمی داوطلبان در انتخاب های ۲۰ گانه صرفاً براساس نمره کل داوطلب در زیرگروه متناسب با رشته های انتخابی بوده و درج یک رشته/محل در اولویت اول مزیت رقابتی را برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی - دکتری عمومی واحد زاهدان تنها از بین داوطلبان بومی استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی خواهد بود. انتخاب رشته مامایی در گروه علوم تجربی تنها برای داوطلبان «زن» مجاز است.

شهریه پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد خودگردان مطابق شهریه رشته های پردیس های خودگردان مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است و لازم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته نهایت دقت را در انتخاب این رشته /محل ها داشته باشند.

مهلت انتخاب رشته تا پایان روز سه شنبه ۲۰ مردادماه است. کارت اعتباری به مبلغ ۲۷۰ هزار ريال است و داوطلبان می توانند آن را از سامانه انتخاب رشته خریداری کنند.

در پایان مراحل انتخاب رشته و در صفحه ثبت نهایی، سیستم به «رسید انتخاب رشته» را به داوطلب ارائه خواهد کرد. داوطلب باید این رسید را همراه داشته باشد.