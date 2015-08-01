مدیرعامل جدید شرکت پخش فرآورده های نفتی قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی که با حضور مرتضی روزبه استاندار در مهمانسرای استانداری قزوین برگزار شد از خدمات حسین عادلی مدیرعامل سابق تقدیر و مسعود شرفی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پخش فرآورده های نفتی استان معرفی شد.

مرتضی روزبه استاندار قزوین در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات مدیرعامل سابق گفت: استان قزوین در مسیر مواصلاتی چند استان کشور قرار گرفته به همین دلیل تامین سوخت خودروها در طول سال بویژه تعطیلات و مناسبتها اهمیت زیادی دارد و نیازمند مدیریتی قوی و هوشمندانه است.

وی افزود: خوشبختانه آقای عادلی در دوران مدیریت خود منشا خدمات خوبی بود و هیچ خللی در روند تامین نیازهای استان در این بخش ایجاد نشد.

استاندار قزوین بیان کرد: به دلیل موقعیت جغرافیایی استان یکی از مسائل مهم در این حوزه شوخت قاچاق است که باید چون گذشته با جدیت برای مقابله با آن اقدام شود.

وی اظهار امیدواری کرد که در دوران مدیر جدید هم برنامه های منظمی برای تامین نیازهای مردم تدوین و اجرایی شود.