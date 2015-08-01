اقلیم کردستان خواستار خروج «پ ک ک» از اراضی این منطقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، دولت اقلیم کردستان عراق امروز شنبه با صدور بیانیه ای خروج هرچه سریعتر اعضای گروه «پ ک ک» (حزب کارگران کردستان) از اراضی این اقلیم را خواستار شد.

در بیانیه این اقلیم آمده است: ادامه حضور اعضای «پ ک ک» در اراضی کردستان موجب می شود که دولت ترکیه بهانه لازم برای ادامه حملات خود به شمال عراق را داشته باشد.

اقلیم کردستان عراق هفته گذشته نیز با صدور بیانیه ای خواستار توقف حملات جنگنده های ترکیه ای به مواضع «پ ک ک» در شمال عراق شد.

اعضای کابینه عراق نیز چندی پیش با صدور بیانیه ای حملات ترکیه به خاک عراق را محکوم و آن را تجاوزی آشکار به تمامیت ارضی این کشور خواند.

دولت ترکیه از حدود یک هفته پیش به بهانه مبارزه با اعضای «پ ک ک» اقدام به تجاوز نظامی به شمال عراق کرد.