کشته شدن بیش از ۱۳۰۰ عراقی طی ماه گذشته میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز شنبه در خصوص تلفات ناشی از اقدامات خشونت آمیز در نقاط مختلف عراق طی ماه گذشته میلادی گزارش جدیدی را صادر کرد.

بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، در جریان سلسله اقدامات خشونت آمیز از جمله اقدامات تروریستی تکفیریها، انفجارها و درگیری های میان ارتش و تروریست های داعش در نقاط مختلف، در ماه جولای ۱۳۳۲ عراقی کشته شدند.

این نهاد اعلام کرد که به دنبال اقدامات خشونت آمیز در عراق طی ماه گذشته میلادی همچنین ۲۱۰۰ نفر مجروح شدند.

بر اساس گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل، شهر بغداد پایتخت عراق بیش از شهرهای دیگر صحنه اقدامات تروریستی بوده است.