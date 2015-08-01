سونامی سرطان در کشور ادعایی غیر واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم الله يارى ظهر شنبه در نشست خبرى كه در بيمارستان امام رضا (ع) برگزار شد اظهار كرد: علت افزايش آمارهاى ارائه شده در خصوص ميزان سرطان ها، افزايش سن جمعيت، سالمند شدن جامعه و تسهيل راه هاى تشخيص سرطان است به همين منظور نبايد با انتشار اين عبارات دلهره و ترس را در جامعه به وجود آورد.

وی با بيان اينكه سن ابتلا به سرطان در ايران كمتر از ميانگين ساير كشورهاى اروپايى است، گفت: در ابتلا سرطان عوامل محيطى و ژنتيكى زيادى تاثير دارد كه مى توان عوامل محيطى آن از قبيل تغذيه صحيح، ورزش كردن، عدم استعمال دخانيات و عدم استفاده بيش از اندازه از چربى ها پيشگيرى هاى لازم را انجام داد.

مشهد میزبان چهاردهمین گردهمایی متخصصان سرطان شناسی

دبير اجرايى چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران در این رابطه با بیان اینکه به همین منظور و با هدف تبادل تجربیات نسبت به برگزاری گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران و كنفرانس سالانه پرستارى سرطان در مشهد اقدام می شود بیان کرد: بررسى شايع ترين سرطان ها از جمله سرطان پستان در زنان، سرطان معده در مردان، روده بزرگ، ريه و دستگاه ادرارى و تناسلى از مهمترین محور های این همایش است.

وی در خصوص اهميت اين همايش تصريح كرد: در حال حاضر طب سرطان شناسى طبى پويا است كه باعث بروز شدن اطلاعات در حوزه تشخيص و درمان اين بيمارى شده است لذا ضرورى است كه پزشكان و متخصصان اين حوزه ساليانه با حضور در اين همايش ها اطلاعات خود را تكميل تر و به تبادل نظر بپردازند.

وى به برگزارى نمايشگاه تجهيزات دارويى در حاشيه چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران اشاره كرد و افزود: تاكنون ۲۷ نماينده شركت هاى خارجى و ۷ شركت داخلى جهت حضور در همايش اعلام آمادگى كردند.

وی افزود: این همایش در مهر ماه سال جاری و به مدت ۳ روز برگزار می شود.

وى افزود: در اين همايش ۲۰۰ نفر از فوق تخصصان خون و سرطان سراسر كشور حضور خواهند داشت.

دبير اجرايى چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران ادامه داد: ظرفيت اين همايش تا ۶۰۰ نفر قابل افزايش است در همين راستا امكان ثبت نام ۴۰۰ پزشك و ۲۰۰ پرستار در اين همايش فراهم شده است.

وى بيان كرد: در اين همايش شش پنل با حضور متخصصين جراحى سرطان، اورولوژى، زنان و زايمان و راديوتراپيست كه در امر درمان سرطان مداخله دارند طى سه روز برگزار خواهد شد.

الله يارى با بيان اينكه امتياز شركت در چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران براى شركت كنندگان ۱۵.۵ است، ابراز كرد: در حال حاضر ۵۰ مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است و ساير متقاضيان مى توانند تا ۳۱ مرداد ماه نسبت به ارسال مقالات و ۳۱ شهريور ماه جهت ثبت نام و حضور در همايش اقدام كنند.

وى اضافه كرد: گروه هدف چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران فوق متخصصان خون و سرطان بالغين و همچنين متخصصين جراحى عمومى، جراحى كليه و مجارى ادرارى، دستگاه گوارشى و ريه، راديوتراپيست، زنان و زايمان است.