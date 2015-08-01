  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۵۵

سونامی سرطان در کشور ادعایی غیر واقعی است

سونامی سرطان در کشور ادعایی غیر واقعی است

مشهد-عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: سونامی سرطان در کشور جمله ای دلهره آور و البته غیر واقعی است که به تکرار در فضاهای مجازی شنیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم الله يارى ظهر شنبه در نشست خبرى كه در بيمارستان امام رضا (ع) برگزار شد اظهار كرد: علت افزايش آمارهاى ارائه شده در خصوص ميزان سرطان ها، افزايش سن جمعيت، سالمند شدن جامعه و تسهيل راه هاى تشخيص سرطان است به همين منظور نبايد با انتشار اين عبارات دلهره و ترس را در جامعه به وجود آورد.

وی با بيان اينكه سن ابتلا به سرطان در ايران كمتر از ميانگين ساير كشورهاى اروپايى است، گفت: در ابتلا سرطان عوامل محيطى و ژنتيكى زيادى تاثير دارد كه مى توان عوامل محيطى آن از قبيل تغذيه صحيح، ورزش كردن، عدم استعمال دخانيات و عدم استفاده بيش از اندازه از چربى ها  پيشگيرى هاى لازم را انجام داد.

مشهد میزبان چهاردهمین گردهمایی متخصصان سرطان شناسی

دبير اجرايى چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران در این رابطه با بیان اینکه به همین منظور و با هدف تبادل تجربیات نسبت به برگزاری گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران و كنفرانس سالانه پرستارى سرطان در مشهد اقدام می شود بیان کرد: بررسى شايع ترين سرطان ها از جمله سرطان پستان در زنان، سرطان معده در مردان، روده بزرگ، ريه و دستگاه ادرارى و تناسلى  از مهمترین محور های این همایش است.

وی در خصوص اهميت اين همايش تصريح كرد: در حال حاضر طب سرطان شناسى طبى پويا است كه باعث بروز شدن اطلاعات در حوزه تشخيص و درمان اين بيمارى شده است لذا ضرورى است كه پزشكان و متخصصان اين حوزه ساليانه با حضور در اين همايش ها اطلاعات خود را تكميل تر و به تبادل نظر بپردازند.

وى به برگزارى نمايشگاه تجهيزات دارويى در حاشيه چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران اشاره كرد و افزود: تاكنون ۲۷ نماينده شركت هاى خارجى و ۷ شركت داخلى جهت حضور در همايش اعلام آمادگى كردند.

وی افزود: این همایش در  مهر ماه سال جاری و به مدت ۳ روز برگزار می شود.

وى افزود: در اين همايش ۲۰۰ نفر از فوق تخصصان خون و سرطان سراسر كشور حضور خواهند داشت.

دبير اجرايى چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران ادامه داد: ظرفيت اين همايش تا ۶۰۰ نفر قابل افزايش است در همين راستا امكان ثبت نام ۴۰۰ پزشك و ۲۰۰ پرستار در اين همايش فراهم شده است.

وى بيان كرد: در اين همايش شش پنل با حضور متخصصين جراحى سرطان، اورولوژى، زنان و زايمان و راديوتراپيست كه در امر درمان سرطان مداخله دارند طى سه روز برگزار خواهد شد.

الله يارى با بيان اينكه امتياز شركت در چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران براى شركت كنندگان ۱۵.۵ است، ابراز كرد: در حال حاضر ۵۰ مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است و ساير متقاضيان مى توانند تا ۳۱ مرداد ماه نسبت به ارسال مقالات و ۳۱ شهريور ماه جهت ثبت نام و حضور در همايش اقدام كنند.

وى اضافه كرد: گروه هدف چهاردهمين گردهمايى سراسرى انجمن مديكال انكولوژى و هماتولوژى ايران فوق متخصصان خون و سرطان بالغين و همچنين متخصصين جراحى عمومى، جراحى كليه و مجارى ادرارى، دستگاه گوارشى و ريه، راديوتراپيست، زنان و زايمان است.

 

کد مطلب 2872412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها