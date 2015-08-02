به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هاروارد و کره جنوبی با الهام از حشرات موفق به ساخت روبات حشره ای شدند که از قابلیت پرش و روی آب ماندن بدون غرق شدن را برخوردار است. محققان برای ساخت چنین روباتی به مطالعه دقیق و همینطور فیلمبرداری از حشرات پرداختند تا درک صحیحی از چگونگی پرش یا حرکت حشرات به دست بیاورند. اکنون روبات های حشراتی ساخته شده اند که با استفاده از کشش سطحی روی آب نشسته و حتی بدون غرق شدن به پرش و حرکت می پردازند.

