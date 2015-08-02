  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶

فیلم/ روبات‌های حشره‌ای با قدرت پرش از روی آب

فیلم/ روبات‌های حشره‌ای با قدرت پرش از روی آب

محققان امریکایی و کره ای موفق به ساخت روبات حشره ای شده اند که نه تنها روی آب شناور می ماند بلکه از قدرت پرش نیز برخوردار است.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هاروارد و کره جنوبی با الهام از حشرات موفق به ساخت روبات حشره ای شدند که از قابلیت پرش و روی آب ماندن بدون غرق شدن را برخوردار است. محققان برای ساخت چنین روباتی به مطالعه دقیق و همینطور فیلمبرداری از حشرات پرداختند تا درک صحیحی از چگونگی پرش یا حرکت حشرات به دست بیاورند. اکنون روبات های حشراتی ساخته شده اند که با استفاده از کشش سطحی روی آب نشسته و حتی بدون غرق شدن به پرش و حرکت می پردازند.
 

کد مطلب 2872414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها