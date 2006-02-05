سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به 3 هزار دلار مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از ميدل ايست مانيتور، افزايش قابل توجه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 موجب رشد 570 دلاري سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نسبت به سال 2004 شد.

بر اساس اين گزارش، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004 برابر با 2 هزار و 550 دلار بود كه اين رقم در سال2005 به 3 هزار و 121 دلار افزايش يافت.

بر پايه همين گزارش، در سطح كشورهاي خاورميانه ايران هفتمين سرانه بالا را در پايان سال 2005 به دست آورد.

بر اين اساس، در سال 2005 بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي در سطح خاورميانه به كشور قطر با سرانه 54 هزار و 501 دلار تعلق داشت و پس از قطر نيز كشورهاي امارات با 25.1 هزار، كويت با 22.4 هزار، بحرين با 15 هزار، عربستان با 12.6 هزار، و عمان با 8.6 هزار دلار به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

بنابر پيش بيني ميدل ايست مانيتور، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 نسبت به سال 2005 با 83 دلار كاهش به 3 هزار و 38 دلار خواهد رسيد.

اين گزارش حاكي است، سرانه توليد ناخالص داخلي قطر در سال 2006 با رشدي 16 هزار دلاري نسبت به سال 2005 به 70 هزار و 752 دلار خواهد رسيد و اين كشور كماكان از اين لحاظ در صدر كشورهاي خاورميانه قرار خواهد داشت.

ميدل ايست مانيتور همچنين سرانه توليد ناخالص داخلي امارات در سال 2006 را 25.7 هزار دلار، كويت 23.6، بحرين 15.2، عربستان 12.8، و عمان 8.8 هزار دلار پيش بيني كرده است.