اظهارات نخ نما شده مسئولان آمریکایی ملت ایران را مصمم تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه و همزمان با پانزدهم شوال مراسم سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی با حضور آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام ری شهری تولیت استان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی و مسئولان لشکری و کشوری در مصلای بزرگ شهرستان ری برگزار شد.

در این مراسم آیت الله سید احمد خاتمی که سخنران ویژه مراسم سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی بود با اشاره به یکی از تفاوت های زندگی انسانی و حیوانی اظهار داشت: داشتن آرمان و هدف مقدس وجه تمایز میان زندگی انسانی و حیوان است.

امام جمعه موقت تهران افزود: زندگی کسی که دارای آرمان نباشد، زندگی حیوانی خواهد بود زیرا خداوند و معنویت در زندگی آنان وجود ندارد.

وی ادامه داد: امروز آنچه غرب مورد تبلیغ قرار می دهد چیزی جز سبک زندگی حیوانی محسوب نمی شود و دنیای غرب و رسانه های غربی اعم ماهواره ها و شبکه های فارسی زبان و غیره به دنبال سبک زندگی هستند که در آن معنویت نباشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: یکی از اهدافی که دنیای غرب بوسیله رسانه های خود دنبال می کند آن است که سبک زندگی که مورد توجه قرآن کریم است در جامعه پیاده نشود و بدنبال سبکی از زندگی است که قرآن از آن به سبک زندگی حیوانی یاد می کند.

وی بیان داشت: در مقابل زندگی حیوانی که توسط دنیای غرب تبلیغ و دنبال می شود، زندگی انسانی وجود دارد که قران کریم آن را مورد تأکید قرار می دهد، در این زندگی یا حیات طیبه نه تنها آخرت انسان پاکیزه و بهشتی می شود بلکه دنیای انسان نیز رنگ و بوی بهشتی به خود می گیرد.

این مسئول با اشاره به ویژگی های زندگی انسانی گفت: برخلاف زندگی حیوانی که فرد دارای استرس و دلهره است، در زندگی انسانی آرامش خاطر حکمفرما بوده و انسان با تکیه بر آرمان و هدف خود به یاد خدا بوده و به آرامش وصل می شود.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشمنی های صورت گرفته بر علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان پس از پیروی انقلاب اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی فروگذار نکردند به طوری که در ابتدا کمونیست ها و سپس منافقین به جان انقلاب افتادند.

وی گفت: همواره عنایت خداوند بر این نظام و انقلاب وجود داشته است به طوری که دشمنان شش کودتا را علیه انقلاب اسلامی طراحی و پیاده کردند که در کودتایی مثل نوژه حتی وزرا و نخست وزیر را نیز تعیین کرده بودند اما خداوند حافظ انقلاب اسلامی است.

خاتمی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود: پس از ارائه جمع بندی مذاکرات مشاهده کردیم که ده ها بار مسئولان آمریکایی اظهارات نخ نمای گذشته خود نظیر گزینه های نظامی را مطرح کرده اند اما باید متوجه باشند که ملت ایران امتحان خود را پس داده است.

وی گفت: حرف ها و سخنان مقامات آمریکایی ملت ایران را برای ادامه دادن مسیر صحیح خود مصمم تر می کند.

گفتنی در این مراسم زیارتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی توسط حاج محمد رضا غلامرضا زاده قرائت و در یک آیین باشکوه، جمع خوانی خادمان آستان مقدس سید الکریم برگزار شد.

این مراسم حال و هوای خاصی به صحن و سرای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بخشید به طوری که بسیاری از مشتاقان در طول این مراسم اشک ماتم ریخته و به سینه می زدند.