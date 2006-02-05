برنامه تمرينات پرسپوليس اعلام شد/ پروين امروز به سوالات خبرنگاران پاسخ مي دهد

به گزارش خبرنگار "مهر" تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس درحالي ازعصرامروز آغاز مي شود كه علي پروين سرمربي و مديرفني اين تيم نيز درمحل تمرينات حاضرخواهد بود و قراراست در اين تمرين به سوالات خبرنگاران رسانه هاي گروهي پاسخ دهد.

براساس تصميم كادرفني پرسپوليس اين تيم براي ديدار با ذوب آهن درهفته بيست و دوم رقابتهاي ليگ برتر تمريناتش را به طور مرتب پيگيري خواهد كرد و تنها روز عاشورا را به استراحت خواهد پرداخت. پرسپوليس در هفته بيست و دوم مهمان تيم فوتبال ذوب اهن اصفهان است.