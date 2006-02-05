برنامه تمرينات پرسپوليس اعلام شد/ پروين امروز به سوالات خبرنگاران پاسخ مي دهد

به گزارش خبرنگار "مهر" تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس درحالي ازعصرامروز آغاز مي شود كه علي پروين سرمربي و مديرفني اين تيم نيز درمحل تمرينات حاضرخواهد بود و قراراست در اين تمرين به سوالات خبرنگاران رسانه هاي گروهي پاسخ دهد.
براساس تصميم كادرفني پرسپوليس اين تيم براي ديدار با ذوب آهن درهفته بيست و دوم رقابتهاي ليگ برتر تمريناتش را به طور مرتب پيگيري خواهد كرد و تنها روز عاشورا را به استراحت خواهد پرداخت. پرسپوليس در هفته بيست و دوم مهمان تيم فوتبال ذوب اهن اصفهان است.
تيم فوتبال پرسپوليس پس از شكست مقابل فولاد خوزستان از امروز تمريناتش را براي ديدار با ذوب آهن از سر مي گيرد.
به گزارش خبرنگار "مهر" تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس درحالي ازعصرامروز آغاز مي شود كه علي پروين سرمربي و مديرفني اين تيم نيز درمحل تمرينات حاضرخواهد بود و قراراست در اين تمرين به سوالات خبرنگاران رسانه هاي گروهي پاسخ دهد.
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