کاپیتان تیم ملی تکواندو به یاسین پیشروی قم ملحق شد

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه یاسین پیشروی قم امسال به دنبال حضوری قدرتمند در لیگ‌های برتر فوتسال و تکواندوی کشور است و برنامه جامعی برای حضور مقتدرانه در لیگ برتر تکواندو در فصل جدید تدوین شده است.

وی افزود: بر اساس همین برنامه‌ها به دنبال جذب مهره‌های کارآمد برای تیم تکواندو هستیم و علیرضا نصر آزادانی کاپیتان تیم ملی تکواندو را به جمع نفرات تیم یاسین پیشرو اضافه کرده‌ایم.

مدیرعامل باشگاه یاسین پیشروی قم گفت: پس از مذاکرات لازم بین باشگاه یاسین پیشر و علیرضا نصر آزادانی، این تکواندوکار برجسته به تیم یاسین پیشرو ملحق شد تا نماینده قم را در فصل جدید لیگ برتر همراهی کند.

رحمانی بیان داشت: این تکواندوکار در اصفهان متولد شده است و آمار فوق العاده وی در مسابقات جهانی و آسیایی نشانگر توانایی‌های ویژه وی است و باشگاه یاسین پیشرو از پیوستن این ملی پوش با اخلاق با بیش از ۳۰ مدال جهانی و آسیایی استقبال می‌کند.

وی عنوان کرد: پیوستن نصر آزادانی به یاسین پیشرو بخشی از پروژه موفقیت این تیم در فصل اتی لیگ برتر تکواندو است و وی نیز با حضور در تیم یاسین پیشرو به دنبال تحقق بخشیدن به رویای قهرمانی خود در المپیک روسیه است.

مدیرعامل باشگاه یاسین پیشروی قم تصریح کرد: علاوه بر نصر آزادانی چند ملی پوش دیگر نیز جذب یاسین پیشرو شده‌اند و تاکنون کار حضور مهران عسگری، فرهاد عبداللهی، میرهاشم حسینی، مهدی اسحاقی، هادی محمد پور و مرتضی شیری در یاسین پیشرو تمام شده است.

رحمانی گفت: در حال حاضر فریبرز عسگری به عنوان سرمربی کار خود را در تیم یاسین پیشرو آغاز کرده و یوسف کرمی، غلامرضا چیارلو، زینال حسینی و علی اشرف قنبری دیگر اعضای کادر فنی این تیم را تشکیل می‌دهند.