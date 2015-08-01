محیط بانان پارک ملی گلستان با شکارچیان غیرمجاز درگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، مأمورین یگان حفاظت محیط بانی های «لهندر» و «سولگرد» در حین گشت و کنترل طی یک عملیات مشترک به سه نفر متخلف که دو نفر از آنان مسلح و در حال تعقیب شکار قوچ و میش در داخل پارک ملی گلستان بودند برخورد کردند.

محیط بانان برای دستگیری متخلفان اقدام کردند ولی شکارچیان مبادرت به تیراندازی بسوی محیط بانان کردهد و آنان نیز به دفاع از خود برآمده و در نهایت ضمن جلوگیری و پیشگیری از هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید موفق به متواری کردن شکارچیان غیرمجاز از منطقه شدند.

در این درگیری هیچگونه آسیبی به محیط بانان وارد نشد و تلاش برای شناسایی و دستگیری محیط بانان ادامه دارد.

همچنین در حین ماموریت گشت و کنترل شبانه ماموران محیط بانی سولگرد، درکمین در کمربندی پارک به ۲ نفر شکارچی غیرمجاز برخورد می کنند. متخلفان به محض مشاهده محیط بانان اقدام به تیراندازی کرده و با استفاده از توپوگرافی منطقه و تاریکی شب متواری شدند. خوشبختانه هیچ یک از مأمورین آسیبی وارد نشد. محیط بانان طی بررسی منطقه موفق به کشف و ضبط یک کوله پشتی حاوی مقادیر کمی از لاشه بره میش و سه عدد پوکه اسلحه کلاشینکف از محل تیراندازی شدند و تحقیقات جهت شناسایی شکارچیان غیرمجاز فراری در حال انجام است.

نصب ۲۴ عدد تابلو معرفی مناطق و هشدار دهنده آتش سوزی در جهان نما

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان تعداد ۲۴ عدد تابلو که ۶ عدد آن مربوط به تابلو های هشدار دهنده آتش سوزی و اعلام سامانه ارتباطی ۱۵۴۰در منطقه تحت مدیریت و همچنین تعداد ۲۰عدد آبشخور برای تامین آب شرب حیات وحش تحویل اداره منطقه حفاظت شده جهان نما داد تا برای نصب آن اقدام کند.

همچنین تعداد ۱۸عدد تابلو معرفی مناطق پس از ساخت و آماده سازی برای نصب در مناطق حفاظت شده جهان نما تحت مدیریت شهرستان کردکوی با هماهنگی مدیریت آن شهرستان در مناطق نصب شد. این تابلو ها به منظور آموزش و ترغیب گردشگران و کوهنوردان و به ویژه مسافران و افراد محلی در مناطق حساس انجام شد.

دستگیری متخلف صید پرندگان شکاری

محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن در اجرای گشتهای مستمر میدانی در حوزه استحفاظی شهرستان بندر ترکمن، موفق به دستگیری یک گروه دو نفره از صیادان پرندگان شکاری شدند.

این گروه دونفره در زیستگاه های پرندگان شکاری در حال رصد و رهگیری پرندگان شکاری بودند که با تلاش محیط بانان، قبل از صید و زنده گیری پرندگان شکاری متلاشی شد. از متخلفان ۴ پرنده وحشی طعمه و تعدادی شبچه (تله مخصوص زنده گیری) کشف و ضبط و با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند.