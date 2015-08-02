مسابقه وبلاگ نویسی فارسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه وبلاگ نویسی در آستانه روز جهانی وبلاگ نویسی و روز وبلاگ نویسی فارسی، توسط سرویس دهنده وبلاگ میهن بلاگ برگزار شده و از شرکت کنندگان می خواهد اتفاقات و خاطره های ۱۰ سال قبل را در قالب یک وبلاگ به رشته تحریر درآورند.

برای شرکت در این مسابقه، نیاز به عضویت در سرویس میهن‌بلاگ نیست و شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به http://mihanblog.com/timemachine در این کمپین وبلاگ‌نویسی شرکت کرده و در بستر مسابقه که در این سرویس وبلاگ‌دهی تهیه شده محتوای خود را منتشر کنند.

محتوای ارسالی متقاضیان توسط داورهای این کمپین از جمله سروش صحت، لیلی رشیدی و اسدالله امرایی بررسی و سه برگزیده داوری معرفی می‌شوند؛ همچنین تمامی مطالب منتشر شده در بستر مسابقه از طریق لینک http://timemachine.mihanblog.com به رای مردمی نیز گذاشته می‌شود.