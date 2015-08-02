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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

درآستانه روز جهانی وبلاگ نویسی؛

مسابقه وبلاگ نویسی فارسی برگزار می شود

مسابقه وبلاگ نویسی فارسی برگزار می شود

مسابقه وبلاگ نویسی «من امروز، ۱۰ سال قبل» درآستانه روز جهانی وبلاگ نویسی و در راستای گسترش فرهنگ وبلاگ نویسی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه وبلاگ نویسی در آستانه روز جهانی وبلاگ نویسی و روز وبلاگ نویسی فارسی، توسط سرویس دهنده وبلاگ میهن بلاگ برگزار شده و از شرکت کنندگان می خواهد اتفاقات و خاطره های ۱۰ سال قبل را در قالب یک وبلاگ به رشته تحریر درآورند.

برای شرکت در این مسابقه، نیاز به عضویت در سرویس میهن‌بلاگ نیست و شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به http://mihanblog.com/timemachine در این کمپین وبلاگ‌نویسی شرکت کرده و در بستر مسابقه که در این سرویس وبلاگ‌دهی تهیه شده محتوای خود را منتشر کنند.

محتوای ارسالی متقاضیان توسط داورهای این کمپین از جمله سروش صحت، لیلی رشیدی و اسدالله امرایی بررسی و سه برگزیده داوری معرفی می‌شوند؛ همچنین تمامی مطالب منتشر شده در بستر مسابقه از طریق لینک http://timemachine.mihanblog.com به رای مردمی نیز گذاشته می‌شود.

کد مطلب 2872461

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